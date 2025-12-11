Įsigijo šuniuką, kad jį kankintų

Buvau pažiūrėti I. Simonaitytės bibliotekos kiemelyje eglučių įžiebimo šventės. Atkreipiau dėmesį į vyrą su dviem vaikais ir mažu šuniuku. Šuo dar jaunas, viską uostė, šokinėjo, tampė, jam viskas buvo įdomu. Šeimininkas vis netekdavo kantrybės, vargšą šuniuką tempė ir tempė link savęs. Šuo buvo su antkakliu, o ne petnešomis. Po kokio mėnesio jis pradės kosėti, nes toks tampymas būtent tokias bėdas ir sukelia. Be to, šventėje vyko ugnies šou, grojo muzika, buvo daug žmonių, ant kurių tas šunelis vis šokdavo, o kai kurie žmonės net išsigąsdavo. Pirmiausia, labai gaila šuns, nes juk negali svetimas žmogus prieiti ir imti šeimininko auklėti, kaip auginti šuniuką. Labai pikta, kad vyras toks nesupratingas. Galėjo arba nesivesti šuns į tokią vietą, arba bent jau paimti ant rankų, o ne nuolat jį tampyti.
Ilona
Galėčiau sekti šiukšlintojus
Esu įsitikinęs, kad Debreceno gatvės kvartale reikia įrengti kiek įmanoma daugiau vaizdo stebėjimo kamerų ir bausti visus, kurie palieka šiukšles šalia konteinerių. Visus iki vieno ir didelėmis baudomis. Nematau jokios kitos išeities. Vieni stengiasi būti tvarūs, rūšiuoja savo šiukšles, o kiti meta viską bet kur ir bet kaip, jiems svarbu atsikratyti savo daiktų. Tik kiaulės gali taip elgtis. Pamenu, vienas vyras kilimą susukęs nunešė į krūmus. Galvojo, kad jo niekas nematė, o man iki šiol apmaudu, kad jo nenufotografavau. Jei kas nors mokėtų man atlyginimą, mielai pats atsisėsčiau ir stebėčiau tuos kiaulintojus.
Vytautas
Kada veikia Šviesų parkas?
Smalsu pamatyti, kaip atrodo Šviesų parkas, žmonių vadinamas Kakės Makės vardu. Bet kada tik nueinu, jis uždarytas ir neveikia. Galvojau, nueisiu antradienio vakarą, bet pamačiau tik galybę mitinguojančių žmonių, o parkas ir vėl buvo uždarytas. Praėjusią savaitę buvo tas pats. Nesuprantu, kada jis veikia? Gal aš nepastebėjau skelbimo apie darbo laiką?
Danutė
Naujausi komentarai