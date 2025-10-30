Ieškokime kaltų tarp savų

Pati karščiausia šių dienų tema – kontrabandiniais balionais iš Baltarusijos į Lietuvą gabenama cigarečių kontrabanda. Tik dabar paaiškėjo ar bent viešai pradėta kalbėti, kad ši tema aktuali jau porą metų. Pirmas mano klausimas – kodėl iki šiol apie tai buvo tylima. Kitas klausimas – kodėl nesidomima tais, kurie lobsta iš rūkalų kontrabandos? Juk tie asmenys puikiai žinomi, apie juos jau ir spauda rašo – tai yra niekur nedirbantys ir rūmuose gyvenantys mūsų šalies piliečiai. Įstatymą, kuris leidžia atimti neteisėtai praturtėjusių asmenų turtą, turime, žinome, kur dygsta pilys ir fazendos. Ar tikrai tikrai niekam nekyla įtarimų, kad šaknys veda aukštyn, pas tuos, nuo kurių priklauso tokių tyrimų pradėjimas ir sėkmė? Kiekvieną vakarą kalbančios galvos per televiziją iš tuščio į kiaurą pilsto žodžių upes, jau ir tarptautinį skandalą įžiebė, o savo pačių nusikaltėlių nesugaudome. Mano galva, tai yra nusikaltimas prieš valstybę. Ne dėl paiko kultūros ministro turime eiti į gatves, o dėl neregėto korupcijos masto ir veikimo prieš Lietuvą.
Vytautas
Pagarba gerbiantiems
Gargždai verti didžiausių pagyrų už tai, kad taip greitai įamžino šių metų žiemą gaisro metu žuvusio ugniagesio gelbėtojo atminimą. Nereikėjo nei ypatingų vertintojų, nei komisijų, nesigirdėjo ginčų dėl to, kaip turi atrodyti paminklas. Nedideli miestai rodo pavyzdį didiesiems, kur bet koks atminimo ženklas ar paminklas svarstomas su didžiausiomis aistromis. Aš didžiuojuosi, kad mes, gyvenantieji toliau nuo sostinės, gebame daugelį dalykų daryti ramiai ir oriai.
Janina
Kaip išgyvena parduotuvės?
Nesuprantu didžiausio mūsų šalies paradokso – gatvėse daugybė apkūnių žmonių, o parduotuvėse rūbai – vien tik į sliekus panašiems žmogeliams. Kaip parduotuvės išgyvena ir kodėl prekeiviai nesinaudoja proga lobti iš didesnių gabaritų žmonių? O dar sako, kad prekių pasiūlą diktuoja paklausa. Galbūt, bet ne pas mus.
Ieva
