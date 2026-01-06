Horoskopai – kvailiams

Ko gero, pirmąją sausio savaitę visos žiniasklaidos priemonės trimituos apie tai, kokie bus šie 2026 metai. Tai yra visiškai normalu, gyvename tokį ciklą, kai viena pabaigę žvalgomės į kita ir norime žinoti, kas mūsų laukia. Tačiau mane tiesiog siutina astrologinės prognozės. Kvailysčių kvailystė. Kodėl apie tai kalba ir rašo, suprantu – tai galbūt neblogai apmokamas darbas. Bet kodėl visi kiti tai skaito ir domisi tokiomis paikystėmis, negaliu suprasti. Negi neaišku, kad negalima pasakyti, kas laukia visų gimusių tą patį mėnesį. Ir apskritai, kokio supratimo ir išsilavinimo žmogumi reikia būti, kad tikėtum tokiomis nesąmonėmis.
Vytautas
Išgąsdino vairavimo įgūdžiai
Per šventes mačiau, kad buvo valomos pagrindinės miesto gatvės, ypač Klaipėdos centre. Labai puiku. Tik vienas dalykas mane išgąsdino – rangovai savo technika per senamiesčio gatveles, pavyzdžiui, pro Teatro aikštę važiavo taip greitai, kad galvojau „nuraus“ mašinoms veidrodėlius. Puiku, jei prie vairo sėdi savo srities profesionalai, išmanantys, kaip valdyti techniką, tačiau, manau, atsargumas irgi nepakenktų. Be to, šioje vietoje yra greičio apribojimų, o ir sveikas protas turėtų sakyti, kad ten, kur yra daug žmonių ir ypač mažų vaikų, reikėtų važiuoti lėčiau.
Dalia
Šiukšles tiesiog paliko
Noriu padėkoti kaimynams, kad išleido krūvas pinigų fejerverkams. Juos matė visi daugiabučio namo gyventojai. Nereikėjo važiuoti į Teatro aikštę ar dar kur nors, užteko atitraukti užuolaidas. Tik nelabai supratau, kodėl pasidžiaugus fejerverkais nė vienas žmogus nesusirinko atliekų. Viską paliko tiesiog ant žemės, užgesino sniegu ir nuėjo. Kažin kas, jų manymu, surinks tas šiukšles? Ar jos ten dabar ir bus iki pavasario?
Paulina
Nežinau, kokia išeitis
Gyvenu Baltijos prospekte, turiu du šunis. Vienas jų puola ėsti nuo žemės viską, ką randa. Bijau, kad pasitaikys kokia nors užnuodyta mėsa ar kaulas. Žinau, kad yra visokių žmonių, kurie nori pakenkti gyvūnams. Labai gaila, kad jų sąmonė tokia iškreipta. Nežinau, kaip reikėtų apsaugoti savo augintinius. Dėti antsnukį? O gal įmanoma kaip nors atvesti į protą žmones, kad nustotų šiukšlinti ir kenkti niekuo dėtiems žmonėms ir keturkojams? Jei pilietiški žmonės dažniau subartų ir priverstų juos susirinkti savo nuodus, manau, jie nustotų taip elgtis.
Urtė
Stato taip, kaip patogu
Pastebiu, kad kai kurie vairuotojai automobilius stato taip, lyg gyventų beorėje erdvėje. Kur užsimano, ten ir palieka savo mašiną. Užstatyti šaligatviai, keliukai, kartais net išėjimai iš kiemo. Suprantu, kad vietų trūksta, bet tai nėra priežastis galvoti tik apie save. Galbūt reikėtų daugiau elementaraus sąmoningumo.
Mindaugas
Kiemsargiai miega?
Sausio orai mums jau pažėrė ir dar pateiks nemažai netikėtumų. Sinoptikai pranašauja tai sniegą, tai lietų, tai atšalimą, atlydį. Šis laikas turėtų būti iššūkis ne tik mums, pėstiesiems ir vairuojantiesiems, bet ir kiemsargiams. Sausio 2-osios rytas buvo akivaizdus pavyzdys, kad ypač kiemus tvarkantys darbuotojai, kuriems algą moka namo gyventojai, turėtų ne atostogauti ir miegoti tokį rytą, o rimtai darbuotis. Įvažos į kiemus buvo virtusios pavojaus zona, nes mašinų išvažinėtos vėžės buvo apsemtos vandeniu, o aplinkui kėpsojo tirpstančio sniego kalnai. Ant šaligatvių buvo slidaus sniego. Baisiausia buvo prie perėjų ir didesnių gatvių, kur buvo sustumti sniego kalnai, o apačioje telkšojo gilios balos. Kodėl kiemsargiai nesiima pabarstyti smėliu šaligatvių tarp namų laiptinių, kodėl jie negali padaryti griovelių sniego ir ledo kaupuose, kad tirpstantis vanduo nutekėtų į groteles? Nusibodo toks neveiklumas.
Irena
Priėmė supuvusią vištą
Naujųjų metų išvakarėse nusipirkau vištą, maniau, kad išsikepsiu ir skaniai valgydama sutiksiu vidurnaktį. Parsinešiau, atidariau pakuotę ir net supykino nuo šlykštaus tvaiko. Bandžiau plauti, bet supratau, kad višta yra jau supuvusi. Ilgokai svarsčiau: ar išmesti tą vištą į konteinerį ir pamiršti nemalonų įvykį, ar nunešti į parduotuvę? Tiesiog labai nesinorėjo gadinti sau nuotaikos. Pagaliau nusprendžiau, kad verta pabandyti atgauti savo šešis eurus, nes kiekvieną eurą uždirbu sunkiu darbu. Visa laimė, kad neišmečiau čekio. Pakeliui į parduotuvę susitariau su savimi, kad kalbėsiu ramiai, nieko nekaltinsiu. Ir labai nustebau, kad pardavėja iškart grąžino pinigus, o ir visa procedūra neužtruko. Juk pagaliau ji nekalta, kad šaldytuve višta pašvinko. Grįžau patenkinta savimi ir pardavėja.
Diana
