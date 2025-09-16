Elnias rūpi tik gyventojams?

Skaičiau apie Klaipėdos gatvėmis besišlaistantį elnią. Manau, kad jį išvaryti iš miesto turėtų atsakingi specialistai, o ne paprasti žmonės. Labai keista, kad įstaiga, atsakinga už laukinius gyvūnus, rodos, visai nežinojo apie elnią Klaipėdoje. Tai ką jie veikia? Kokiais gyvūnais užsiima? Nejaugi reikia pabaksnoti pirštu, kad sužinotų tokius dalykus?
Jurgita
Spaudos kioskai reikalingi
Man labai nepatinka, kad uostamiestyje mažėja spaudos kioskelių. Jie tikrai labai reikalingi. Kai reikia nusipirkti „Klaipėdos“ laikraštį, puodelį kavos ar kitą smulkmeną, galų gale susimokėti mokesčius, šie kioskai – geriausia išeitis. O dabar, žiūriu, vienoje gatvėje nebėra, kitoje irgi neseniai pašalino. Jeigu jų visiškai neliktų, būtų labai apmaudu.
Sandra
Stotelės – tik dėl grožio?
Norėčiau pasidalinti savo įžvalgomis, kurios, labai tikiuosi, duos kokių nors rezultatų ar reakcijų. Kaip žinote, ši vasara tikrai nelepino karštais orais, bet ji buvo, galima sakyti, tobula, kalbant apie remonto ir kitokius darbus. Galėjo, pavyzdžiui, įrengti normalias autobusų stoteles. Tikrai neprastai atrodo tos, kurios yra, tačiau iš jų naudos – jokios. Kadangi lietingų orų tik daugės, nėra malonu stovėti po stogu, kuris visiškai neatlieka savo funkcijos. Ateini permirkęs, stovi sušlapęs ir įlipi į autobusą permirkęs. Ar tikrai taip sudėtinga projektuotojams pagalvoti ne tik apie grožį, bet ir apie naudą? Juk autobusų laukia dažniausiai pensininkai, o jauni žmonės važinėja automobiliais. Būtų malonu, jei pagaliau Klaipėdoje atsirastų stotelės su normaliais stogais ir normaliais suolais atsisėsti.
Paulina
Fontanas – ne vieta pliuškentis
Man atrodo, kad supermamytės visiškai nemąsto. Neseniai teko matyti, kaip Neringos skvere beveik nuogi pliuškenasi vaikai. Gal mamytės iš proto išsikraustė? Noriu priminti, kad jų vaikus stebi ne tik malonios tetos, bet ir ant suolų susėdę girti dėdės.
Skaitytoja
