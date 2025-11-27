Elgetaujantieji trikdo

Paskaičiau „Karštame telefone“ moters samprotavimą apie elgetas alkoholikų veidais. Ir man ši mintis neduoda ramybės. Moteris teigė, kad ne jos reikalas galvoti, kaip elgeta išleis paaukotą eurą. O man tokios abejonės kyla, ypač kai sekmadienį nueinu į Šv. Juozapo Darbininko bažnyčią. Ten po mišių tikinčiųjų laukia ne vienas, o trys ar keturi alkoholiu dvokiantys asmenys. Matau, kad jie perpus jaunesni už mane. Aš dirbau 50 metų, kad gaučiau pensiją. Jie jauni, bet jau meldžia sušelpti ir negalvoja, kaip spręsti savo problemas. Gal pati valstybė galėtų imtis grąžinti šiuos žmones į gyvenimą? Juk mums trūksta darbininkų, todėl ir kviečiamės svetimšalius. Yra labai daug darbų, kur nereikia nei aukštųjų mokslų, nei ypatingų įgūdžių. Gal tada šie vyrai ir patys būtų laimingesni. Kartu vis prisimenu savo šviesios atminties mamos žodžius apie tai, kad kiekviename žmoguje yra dalis Dievo. Todėl ir manau, kad elgetaujantiems vyrams reikia pagalbos, bet ne pinigais, o būdu išbristi iš priklausomybės.
Ištikima skaitytoja
Nuvažiuokite ir patys pažiūrėkite
Ėjau pro įrengiamą naują parką prie Šilutės plento. Labai nustebau, kad dalis suformuoto pėsčiųjų tako yra po vandeniu, jis jau apsemtas balos. Man kilo klausimas, ar parke nenumatytas drenažas? Negi, kai baigsis parko įrengimo darbai, po lietaus reikės braidyti po balas? Gal projektas parengtas prastai? Gal darbai dar nebaigti? Tikiuosi, kad dar galima kažką pakeisti, pakoreguoti, pakelti takus aukščiau vandens lygio, kad čia nereikėtų braidyti? Kreipiuosi į valdininkus, prižiūrinčius šio projekto įgyvendinimą. Jei netikite, nuvažiuokite ir patys pažiūrėkite. Būtų liūdna, jei puiki idėja virstų klaipėdiečių prakeiksmu. Panaši situacija yra ir Sąjūdžio parke prie šunų vedžiojimo aikštelės. Kai tik palyja, ant tako susidaro 10–15 cm gylio bala, be guminių jos neįveiksi. Nesinorėtų matyti tokių klaidų ir naujame parke.
Pietinės dalies klaipėdietis
