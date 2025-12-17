Džiaugiamės, kad tvarko

Paprastai į „Karštą telefoną“ žmonės skambina, norėdami pasipiktinti. Aš noriu pasidžiaugti ir padėkoti. Matau, kad mieste viešosios erdvės tvarkomos puikiai. Net dabar, gruodžiui įpusėjus, kiemsargiai pučia lapus, nors daugelyje vietų jų nebėra. „Neringos“ skvere, arčiau Šilutės plento, kiekvieną dieną laiką leidžia labai daug žmonių, dalis jų – mėgėjai ten pat ant suoliukų išgerti ir užkąsti, tik į šiukšliadėžes jie nelabai pataiko. Nepaisant to, šiame skvere švaru, dažną dieną šiukšliadėžės ištuštinamos. Šis kvartalas keičia veidą ir tampa vis patrauklesnis gyventi.
Indrė
Nuteistieji gerai elgėsi
Norėčiau atsakyti tam „Karštame telefone“ pasisakiusiam žmogui, kuris piktinosi E. Masiulio ir V. Gabšio veržimusi į laisvę. Minėti asmenys veikiausiai paleidžiami, nes įkalinimo metu gerai elgėsi. Jie, matyt, nevartojo narkotikų, neprievartavo ir nežemino kitų kalinių, neskambino rusakalbėms senutėms ir neliepė joms atiduoti visų gyvenimo santaupų atėjusiam „policininkui“. Turbūt tai ir yra viena priežasčių, kodėl juos planuojama paleisti. Neužmirškime, kad kiekvienas sėdintysis kalėjime yra išlaikomas iš mūsų bendro aruodo, o tai, kad žmogus jums nepatinka dėl asmeninių ar politinių priežasčių, nėra nei nuteistųjų papildomas nusikaltimas, nei sunkinanti aplinkybė.
Danutė Balsytė
Prieš giminaičius – gėda
Savaitgalį sulaukiau giminaičių iš užsienio. Pirmadienį 11 valandą apsilankėme Giruliuose, Melnragėje, žodžiu, važiavome pažiūrėti jūros. Būtent šios išvykos metu patyriau gėdą. Nė viename viešajame tualete nebuvo tualetinio popieriaus. Primenu, tai buvo prieš pietus, vadinasi, išnaudoti jo dar nespėta. Aš žinau, kad taip gali būti, todėl kišenėje visada vežiojusi šio popieriaus, kad užtektų keliems kartams. O mano svečiams net įtarimo nekilo, kad taip gali būti. Nežinojau, ką atsakyti į jų klausimą, kodėl tualetas yra, o tualetinio popieriaus ant laikiklio nėra.
Jonas
