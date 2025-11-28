Bausti reikia darbu

Man vis neišeina iš galvos tie jauni žmonės, kurie išspardė ir išvoliojo Kakės Makės šviečiančias instaliacijas. Negaliu suprasti, kas turi būti žmogaus galvoje, kad būtų ryžtasi vaikams skirtų puošmenų spardymui. Mūsų teisinė sistema labai netobula ir lėta. Jeigu kaltininkai pasirodys esantys nepilnamečiai, jiems ir bausmės rimtos niekas neskirs. Mano galva, reikėtų elgtis paprasčiau – duoti tiems dviem vaikinams po kastuvą ir liepti kasti ten, kur reikia. Bet ne kelias valandas ar dieną, o visą savaitę. Manau, tokia bausmė būtų ir ori, ir veiksminga.
Algis
Dar kartą apie elgetas
Man atrodo labai prasminga diskusija apie elgetaujančius žmones ir visų kitų požiūrį į juos. Aną dieną ėjome su žmona į parduotuvę ir prie jos pamatėme klūpančią moterį. Pinigų tokiems žmonėms neaukoju, bet moteris atrodė labai apgailėtinai. Paklausiau, kokio maisto ji norėtų. Pasakė, kad valgytų batono ir dešros. Taip ir padarėme, nupirkome jai šių produktų. Išeidami iš parduotuvės vestibiulyje pastebėjome vyrą, kuris akivaizdžiai stebėjo šaltyje klūpančią moterį, jau tada įtarėme, kad jis gali būti susijęs su ja. Padavėme elgetai to maisto ir nuėjome į mašiną. Kas vyko toliau, baisu ir apsakyti. Tas vyras priėjo prie moters ir ją užsipuolė. Supratome, kad barė už tai, kad ji neiškaulijo iš mūsų pinigų, o paprašė maisto. Manėme, kad jis ją tuojau pat puls mušti, įtariu, kad taip ir būtų atsitikę, tik aplinkui zujantys žmonės išgelbėjo tą vargšę. Aš esu įsitikinęs, tikrai joks paburbėjimas ar net psichologiškai pasikausčiusio žmogaus paauklėjimas išmaldos prašančiųjų tikrai nepataisys. Jie turi vienintelį tikslą – gauti pinigų, kuriuos tuojau pat iškeičia į pigiausio alaus ar vyno butelį. Todėl mano nuostata griežta – nei centų, nei eurų tokiems duoti neverta. Taip ne alkstantį pasotiname, o girtaujantį bei smurtaujantį pastūmėjame į dar gilesnę duobę.
Jonas
