Apsimeta draugais

Sukčių pilnas pasaulis. Atrodo, kad pasitikėti nebegalima net pačiais artimiausiais. Bičiulis parašė, kad negalima niekam atskleisti savo telefono numerio, net jei žinute to prašo geriausi draugai. Sako, kad tai sukčių pinklės, taip apgavikai gali įsilaužti į žmogaus profilį ir juo pasinaudoti nedorais tikslais. Turbūt taip ir yra. Taip ir stumia mus apgaulių meistrai į vienišumą ir depresiją.
Antanas
Lapai nervina nekantriuosius
Dabar, kai krenta lapai, vis atsiranda šūkaujančių, kad jiems trukdo žemę nuklojęs medžių rūbas. Piktinasi, kad kiemsargiai nešluoja, nesurenka lapų į krūvas, sako, kad jiems nepatogu, nesaugu, koneveikia tarnybas ir žmones, kurių darbas prižiūrėti tvarką kiemuose. Gal ir lapai trukdo, gal ir nesaugu, bet ar kuris tų burbėtojų pastovėjo nors penkias minutes po medžiu, ar pastebėjo, kaip krenta lapai. Pati dirbu tokį darbą. Vos iššluoju vieną kiemą, einu į kitą. Grįždama matau, kad prieš pusvalandį mano išblizgintas kiemas vėl pilnas lapų, lyg ir nedirbau čia. Supraskite, žmonės, dabar – toks laikas: kol medžiai nenusirengs, švaros ir tvarkos nesulauksite nei jūs, nei mes, kiemų ir gatvių tvarkytojai. Tai tiesiog neįmanoma. Prašau trupučio kantrybės.
Ona
Kačių mylėtojai meluoja
Prapliupus lietui žiurkės pradėjo atakuoti miegamaisiais vadinamus daugiabučių namų rajonus. Laukinių kačių maitintojos ir mylėtojos ėmė rėkti, kad vienintelė natūrali apsauga nuo žiurkių – šios katės. Sako, kad namuose, kurių kiemuose jos gyvena, graužikų nėra. Jei neišmano, tegu nekalba. Tegu pasiklausia specialistų. Šitos nupenėtos kiemų katės pačios yra didžiausi parazitai. Jos net žmonių joms duodamą maistą renkasi. Kartais joms išneštos dėžutės su maistu tiesiog apauga pelėsiais, nes tos katytės ne viską mėgsta. Pelės ir žiurkės šioms tinginėms neįdomios, jos nė į tą pusę nežiūri net vardan sportinio intereso. Mano nuomone, puoselėjantys šias kates žmonės galbūt nėra labai sveiki, tik patys to nesupranta.
Raimonda
