Spalio 3-ioji Klaipėdoje

Susitikimas. Šeštadienį 11 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks Klaipėdos kūrėjų klubo susitikimai. Kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį kūrybinė bendruomenė, vienijanti mezgėjas, rankdarbių entuziastes ir visus, kuriems kūryba – tai džiaugsmas ir bendrystė, kvies kurti. Šį kartą susitikime svečiuosis tvarių papuošalų kūrėja Vilija Klementienė iš Mažeikių, kuri daugiau nei dešimtmetį papuošalus kuria iš nebenaudojamų rankinių detalių, diržų, užtrauktukų, odos gabaliukų.
Šachmatai. Šeštadienį nuo 14 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks šachmatų mėgėjų susitikimas. Jūsų laukia paruoštos šachmatų lentos ir gerai nusiteikę kompanjonai. Suaugusieji mokomi žaisti nemokamai.
Kursai. Sekmadienį Miesto bažnyčioje (Smilčių g. 5) vyks nemokami Alfa kursai. Tai 12 savaičių kelionė, kurioje neformalioje aplinkoje nagrinėsite svarbiausius gyvenimo ir tikėjimo klausimus. Laukia vaizdo įrašai, gyvos diskusijos. Kursai nemokami ir skirti visiems – netikintiems, abejojantiems, tikintiems.
Pratybos. Teritorijose prie Kuršių marių organizuojamos tarpinstitucinės karinės pratybos, truksiančios beveik tris savaites. Jos prasidės spalio 6 d. ir tęsis iki spalio 24 d., pratybų kariniai veiksmai bus vykdomi ir šviesiuoju, ir tamsiuoju paros metu.
Paskaita. Spalio 6 d. 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) vyks Tarptautinio Renatės Lūšis vardo akvarelės plenero paskaita „Baroko genijus iš Klaipėdos ir jo vaikystės laikų Mėmelis“. Lektorius – Kęstutis Demereckas. Ši paskaita – filosofinės minties festivalio „Kanto dienos Klaipėdoje“, vyksiančio spalio 6–12 d., dalis.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė septynios moterys, joms gimė trys mergaitės ir keturi berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji, tarp jų – Natalija Pažarskienė. Nuoširdi užuojauta šios velionės artimiesiems. Joniškės kapinėse bus laidojamas vienas mirusysis, jo pavardė neskelbiama.
