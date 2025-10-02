Spalio 2-oji Klaipėdoje

Susitikimas. Šiandien 14 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks neįprastas renginių ciklo „Aš ir kitas mano Aš“ susitikimas su tapytoju, statybos darbų vadovu iš Kauno – Šarūnu Matijošaičiu. Nuo 14 val. svečias kvies į gyvą paveikslo tapymo procesą. Iki gyvo paveikslo tapymo bibliotekos padalinio feisbuko puslapyje „KMSVB „Kauno atžalyno“ biblioteka su vaikų centru „Pelėdžiukas“ bus pateiktos penkios dainos, už kurias galėsite balsuoti, o pagal dainą nugalėtoją dailininkas nutapys paveikslą. 17 val. bibliotekoje vyks pokalbis su tapytoju.
Vakaras. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks Tarptautinio žydų kultūros festivalio „Šalom visuos kraštuos“ trumpametražių filmų „Sūnus“, „Juodoji trasa“ ir „Nacionalinis vidurkis“ peržiūra.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė septynios moterys, joms gimė trys mergaitės ir keturi berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami penki mirusieji. Jų pavardės neskelbiamos.
