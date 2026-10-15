Spalio 15-oji Klaipėdoje

Šokiai. Šiandien 18 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) vyks Tradicinių šokių vakaras. Šokių žingsnelių mokys ir visus šokti kvies Alvydas Vozgirdas ir Dalia Balsienė, o vakaro ritmą kurs gyvai skambanti armonika ir smuikas. Pasirūpinkite patogia šokių avalyne, nepamirškite gertuvės vandens ir geros nuotaikos.
Renginys. Spalio 17 d. 14 val. I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje (Herkaus Manto g. 25) vyks šiuolaikinės muzikos festivalio „Permainų muzika“ programos renginys „Paliesk garsą. Vaizdo garsas“ – tai trumpametražių filmų ir audiovizualinių kūrinių peržiūra, kurioje muzika atsiskleis per vaizdą, judesį, ritmą ir kino kalbą.
Peržiūra. Spalio 19 d. 12 val. I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks trumpametražio filmo „Fantastiško prietaiso mirtis“ peržiūra. Reikalinga registracija e. paštu [email protected]. Filmas – anglų kalba su lietuviškais subtitrais.
Pristatymas. Spalio 21 d. 18 val. I. Simonaitytės bibliotekos Amerikos skaitykloje vyks Serhijaus Tcyhipos eilėraščių rinkinio „Nelaisvės abėcėlė“ pristatymas. Rinktinę pristatys autoriaus žmona Olena Tcyhipa. Renginio kalba – ukrainiečių.
Vakaras. Spalio 22 d. 18 val. Tautinių kultūrų centre (K. Donelaičio g. 6B) vyks Literatūros ir muzikos vakaras „Dviejų kūrėjų keliai – viena dvasia“, skirtas baltarusių poetės, tautinio atgimimo veikėjos Aloizos Paškevič (1876−1916) 150-osioms gimimo metinėms. Dalyvaus poetė Vanda Martinš ir filosofas, rašytojas Arvydas Juozaitis.
Naujagimiai. Per dvi pastarąsias statistines paras Klaipėdoje pagimdė 10 moterų, joms gimė aštuonios mergaitės ir du berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami du mirusieji. Jų pavardės neskelbiamos.
Naujausi komentarai