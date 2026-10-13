Spalio 13-oji Klaipėdoje

Užsiėmimas. Šiandien 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Gerlacho palėpėje vyks viešojo kalbėjimo užsiėmimas suaugusiesiems. Pratimai yra paremti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos scenos kalbos dėstymo metodika ir yra skirti apšilti balsą, lavinti artikuliaciją, reguliuoti kvėpavimą, surasti patogiausią kalbėjimo registrą ir mokytis sklandžiai komunikuoti. Užsiėmimus ves aktorė, edukatorė Solveiga Reklaitytė. Būtina išankstinė registracija el. p. [email protected].
Pristatymas I. Rytoj 10 val. I. Simonaitytės bibliotekos Renginių salėje vyks Linos Itagaki knygos „Knyga, varnas ir du pistoletai. Istorija apie knygnešius. I dalis“ pristatymas ir edukacija. Reikalinga registracija el. p. [email protected] arba tel. +370 46 341 726.
Pristatymas II. Spalio 16 d. 18 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49). vyks Kristinos Norvilės pirmosios poezijos knygos „Pavasaris stiklinėje“ pristatymas.
Edukacija. Spalio 18 d. 13 val. Klaipėdos kultūros fabrike (Bangų g. 5) vyks edukacija „Kiek užtrunka apeiti Lietuvą? Stovyklautojo nuotykiai“. Svečiuosis Šarūnas Dignaitis – žmogus, 2019 m. apėjęs Lietuvą pėsčiomis. Dabar jis atkeliauja pas mus pasidalinti savo patirtimi. Š. Dignaitis pasakos, kaip atrodė jo kelionė, pademonstruos stovyklavimui reikalingą inventorių. Kartu atvyks ir jo keturkojė Bela, kuri jį lydėjo kelionėje.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė penkios moterys, joms gimė dvi mergaitės ir trys berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojamas vienas mirusysis. Jo pavardė neskelbiama.
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