Spalio 10-oji Klaipėdoje

Turgus. Šiandien nuo 9 iki 15 val. Klaipėdos „Švyturio“ arenos (Dubysos g. 10) automobilių stovėjimo aikštelėje vyks Miesto bagažinių turgus. Organizatoriai kviečia parduoti, pirkti ar dovanoti dar naudoti tinkamus daiktus.
Popietė. Šiandien nuo 12 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) skaitytojai kviečiami pasidėti savo telefonus ir pasinerti į mėgstamų knygų skaitymą. Šios popietės pagrindinė taisyklė – nesinaudoti telefonu bent vieną valandą.
Paroda I. Šiandien 18 val. „AJE Skatepark“ (Gluosnių skg. 2A–2K) bus atidaryta Stanislovo Piliučio retrospektyvinė paroda.
Paroda II. Šiandien 18 val. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2) bus atidaroma menininkų Andriaus Arutiuniano ir Saodat Ismailovos paroda „Rekursija“, ji veiks iki gruodžio 31 d.
Festivalis. Spalio 12–18 d. įvairiose Klaipėdos miesto erdvėse vyks filosofinės minties festivalis „Kanto dienos Klaipėdoje“, kviečiantis miestą pažvelgti į Imanuelio Kanto filosofiją ne tik kaip į istorinio mąstytojo palikimą, bet ir kaip į šiandien aktualių klausimų lauką. Pirmieji renginiai vyks pirmadienį: 14 val. I. Kanto bibliotekos Melnragės padalinyje (Molo g. 60) bus galima pasižiūrėti virtualios realybės filmą „VR’Kantu: Klaipėdos istorija kitu kampu“, 16.30 val. I. Kanto bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyks Laimono Urbiko saksofono džiazo improvizacijos, 17 val. čia vyks vyks dr. Daivos Tamošaitytės knygos „Posthumanizmo amžius“ pristatymas. Renginiai nemokami ir atviri visiems.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė keturios moterys, joms gimė trys mergaitės ir berniukas.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami penki mirusieji, tarp jų – Valerija Budginienė. Nuoširdi užuojauta šios velionės artimiesiems. Joniškės kapinėse bus laidojamas vienas mirusysis. Sekmadienį Joniškės kapinėse bus laidojamas vienas velionis. Jo pavardė neskelbiama.
Naujausi komentarai