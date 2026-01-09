Sausio 9-oji Klaipėdoje

Paskaita. Rytoj, sausio 10 d., 16 val., vyks virtuali paskaita tema „Pasaulio lietuvių bendruomenės strateginis planas: lietuvių diasporos pasirengimas visuotinei gynybai ir Pietų Amerikos lietuvių vaidmuo“. Paskaita skirta Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių ir organizacijų vadovams bei nariams. Renginio metu bus pristatyta esama saugumo situacija Lietuvoje, apžvelgtos pagrindinės Pasaulio lietuvių bendruomenės strateginės kryptys bei aptartos galimybės, kaip Pietų Amerikoje gyvenantys lietuviai gali aktyviai ir prasmingai prisidėti prie Lietuvos rėmimo. Renginys vyks nuotoliniu būdu per „Zoom“ platformą. Dalyvių registracija yra individuali ir privaloma, ją galima atlikti užpildžius registracijos formą šiuo adresu: https://forms.gle/RoCPzppo72oVm8cR9.
Koncertas. Sausio 12 d. 15 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks koncertas ir popietė Laisvės gynėjų dienai paminėti. Tai – tylus ir prasmingas susitikimas su atmintimi, pagarba ir dėkingumu tiems, kurie gynė mūsų laisvę. Renginio metu skambės dainos ir poezija, primenančios vienybės, drąsos ir vilties vertę. Programą atliks Klaipėdos miesto pagyvenusių žmonių chorai: „Alna“ (vadovė Olga Lebedeva) ir „Rūta“ (vadovė Erika Ostrenkova). Jų balsuose suskambės išgyventa patirtis, jautrumas ir pagarba istorijai.
Prisiminimai. Sausio 13 d. 13 val. I. Kanto bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyks istorinės atminties popietė „Istorijos interpretacijos: Sausio 13-oji klaipėdiečių prisiminimuose ir jaunimo muzikinė-literatūrinė kompozicija“. Renginio metu bus skaitomos akademinių klasių mokinių sukurtos esė Sausio 13-osios tema (mokinius rengė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ilona Martinaitienė). Gyvais liudijimais pasidalins vienuoliktokas Augustas Kavoliukas kartu su tėveliu.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė šešios moterys, joms gimė dvi mergaitės ir keturi berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami šeši mirusieji. Jų pavardės neskelbiamos jų giminaičių valia.
