Sausio 8-oji Klaipėdoje

Lopšinės. Šiandien 10 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) vyks užsiėmimas „Tradicinės lopšinės ir žaidinimai“. Šiais užsiėmimais bus siekiama sugrąžinti tradicinių kūrinėlių, skirtų mūsų mažiesiems, skambėjimą namuose. Užsiėmimo trukmė – 45 min. Kaina šeimai – 5 eurai.
Popietė. Šiandien 11 val. I. Simonaitytės bibliotekos Renginių salėje, esančioje antrame aukšte, vyks kūrybinė popietė „Mažylių lizdelis“. Šios popietės – tai šiltos ir žaismingos edukacinės sesijos, kurių metu mažyliai gali laisvai tyrinėti, žaisti ir kurti. Knygomis, dainomis, žaidimais lavinsite mažylių emocinį pažinimą, motoriką, socialinius įgūdžius. Susitikimo trukmė – viena valanda. Laukiami mažyliai nuo 9 mėn. iki 2 metų. Būtina registracija: [email protected] arba tel. +370 46 341 726.
Susitikimas. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks Kūrybinio rašymo studijos susitikimas. Tema – „Palinkėsiu tau“. Į Kūrybinio rašymo studiją kviečiami ateiti visi, kuriems patinka rašyti, klausytis kitų kūrybos, diskutuoti apie ją. Ir visai nesvarbu, jei niekada iki šiol nesilankėte ar neketinate būti nuolatiniu šių susitikimų dalyviu. Atsineškite savo užrašus, mintis ar tiesiog gerą nuotaiką.
Paroda I. Iki sausio 10 d. I. Kanto bibliotekos Girulių padalinyje (Šlaito g. 10A) eksponuojama Sigito Kaminsko ir Aijos Zagarinos (Latvija) studentų floristų kalėdinių floristikos darbų paroda.
Paroda II. Iki sausio 10 d. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2) veikia paroda „Gyvenimo šalia Panemunės ir Tilžės (at)pažinimas“.
Naujagimiai. Per pastarąsias dvi statistines paras Klaipėdoje pagimdė šešios moterys, joms gimė dvi mergaitės ir keturi berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami septyni mirusieji. Jų pavardės neskelbiamos jų giminaičių valia.
Naujausi komentarai