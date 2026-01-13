Sausio 13-oji Klaipėdoje

Susitikimas. Rytoj, sausio 14 d., 15 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) Prevencijos skyriaus pareigūnai kvies bendruomenės narius užsukti ir neformalioje aplinkoje pasikonsultuoti rūpimais klausimais.
Paroda. Sausio 14 d. 16 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) bus atidaroma Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto grafinio dizaino studijų programos studentų darbų paroda „Knyga kitaip“.
Eisena. Sausio 15 d. 19 val. vyks eisena su deglais, kuri prasidės prie buvusios Prancūzijos vyriausiojo komisariato būstinės (Prefektūros) pastato (Sukilėlių g. 12). Eisenos maršrutas tęsis Klaipėdos gatvėmis iki paminklo „Už laisvę žuvusiems“ Skulptūrų parke.
Pristatymas I. Sausio 16 d. 12 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Jaunimo padalinyje (Tilžės g. 9) vyks susitikimas su rašytoju Dominyku Matulioniu. Autorius pristatys savo naują novelių knygą „Aštuonios būtybės“ – jautrų ir vaizduotės kupiną pasakojimų pasaulį apie tapatybę, vienatvę ir vidines kovas.
Pristatymas II. Sausio 17 d. 11 val. I. Kanto bibliotekos Girulių padalinyje (Šlaito g. 10A) bus atidaroma Danutės Meškinytės grafikos darbų paroda „Pauzė“. Šioje parodoje autorė pristatys monotipijos technika atliktus grafikos darbus, kuriuose dominuoja augalų motyvai ir natūralių formų ritmika.
Vakaras. Sausio 17 d. 14 val. I. Kanto bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) vyks Almos Riebždaitės kūrybos vakaras „Noriu sodo tikrovėje“ ir naujausios poezijos knygos „Inkliuzai tylos sakuose“ pristatymas. Gros Milginta Palubinskaitė, moderuos rašytoja Sondra Simanaitienė.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė keturios moterys, joms gimė mergaitė ir trys berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji, tarp jų – Darius Serapinas ir Stasys Stripinis. Nuoširdžiai užjaučiame šių velionių artimuosius. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos jų artimųjų pageidavimu.
Naujausi komentarai