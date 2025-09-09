Rugsėjo 9-oji Klaipėdoje

Edukacija. Šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks edukacija ir Rūtos Repšienės knygos „Vieno stalo istorija“ pristatymas. Tai edukacija apie maistą, šeimą, bendravimą, tradicijas. Šios edukacijos metu kartu gaminsite ir ragausite vieną iš knygoje pateiktų patiekalų. Vietų skaičius ribotas. Būtina išankstinė registracija tel. (0 46) 314 727.
Paskaita. Rytoj, trečiadienį, 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Muzikos ir scenos menų skaitykloje vyks paskaita „Jidiš literatūra tarpukario Lietuvoje“. Šiame pokalbyje bus pristatomi tarpukario Lietuvos (1918–1940) jidiš rašytojai, literatūrinės grupės ir leidiniai, taip pat aptariama kūrinių problematikos raida. Ši paskaita – vienas Tarptautinio žydų kultūros festivalio „Šalom visuos kraštuos“ renginys.
Klubas. Ketvirtadienį 16.30 val. I. Kanto bibliotekos Laukininkų padalinyje (Laukininkų g. 42) vyks skaitytojų klubo „Atradimai“ susitikimas. Šio susitikimo tema – „Mano vasaros skaitinys“. Visi norintys kviečiami dalintis savo įspūdžiais apie knygas, kurios lydėjo vasarą.
Pažintis. Ketvirtadienį 17 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje vyks susitikimas su rašytoja Junda Vaitke ir jos romano „Jų dievai nesusitarė“ pristatymas. Rašytoja 20 metų gyvena Airijoje, dirba anglų kalbos dėstytoja. „Jų dievai nesusitarė“ yra antroji jos knyga. Romane pasakojama ne tik afgano ir lietuvės meilės istorija, bet ir atskleidžiami mums menkai pažįstamos šalies papročiai, pasaulėžiūra.
Festivalis. Penktadienį 16 val. I. Kanto bibliotekos Girulių padalinio kiemelyje (Šlaito g. 10A), o esant prastiems orams – Bendruomenės namuose (Debreceno g. 48) vyks Klaipėdos miesto senjorų chorų festivalis, skirtas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metams paminėti. Dalyvaus senjorų chorai „Alna“, „Atminties gaida“, „Bočiai“, „Klaipėda“, „Rūta“. Koncerto svečias – Skuodo rajono kultūros centro senjorų mišrus choras „Harmonija“. Renginio vedėja – Vilija Gruodytė-Šeputienė.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė penkios moterys, joms gimė penkios mergaitės.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami šeši mirusieji, Joniškės kapinėse – vienas mirusysis. Velionių pavardės neskelbiamos.
