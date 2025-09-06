Rugsėjo 6-oji Klaipėdoje

Mokiniams. Šiandien nuo 11 iki 17 val. „Švyturio“ arenoje vyks tradicinė būrelių ir sporto mugė.
Vaikučiams. Šiandien 12 val. Karlskronos aikštėje klounų teatro studija „Dulidu“ parodys šmaikštų, ironišką klounados spektaklį visai šeimai „Blusa ir Profesorius“.
Pučiamieji. Šiandien bus antroji II tarptautinio orkestrų festivalio diena. 10 val. orkestrai gros senojoje ir naujojoje turgavietėse, Mažvydo alėjoje, Dragūnų kvartale ir prie „Neringos“ skulptūros. Nuo 16 iki 18 val. vyks orkestrų kovos Danės krantinėje prie „Bendrystės“ tilto. 19 val. Danės skvere prasidės baigiamasis festivalio koncertas. Jeigu oras staiga beviltiškai subjurtų, renginiai gali būti atšaukti arba perkelti į kitas vietas.
Bienalė. Šiandien dar vyks 1-osios Klaipėdos bienalės „Saulėlydis kas dvejus metus“ renginiai. 16 val. kino teatre „Arlekinas“ (Bangų g. 5A) vyks menininkės Tekla Aslanishvili filmo „Kalnas kalbasi su jūra“ peržiūra, po jos – susitikimas su menininke. 17 val. VDA Klaipėdos fakulteto galerijoje (Daržų g. 18) vyks bendros Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto, tarptautinio verslo, mokslo ir meno žurnalo JŪRA MEER SEA bei kūrybinės grupės ORSE parodos „Tranzito pėdsakai mene ir moksle: jungtys bei virsmai“ atidarymas. 18 val. Kultūros fabriko (Bangų g. 5A) C salėje prasidės Askės Thibergo šokio performansas „Buvimo vieta“.
Indai. Sekmadienį 11.30 val. Klaipėdos tautinių kultūrų centre (K. Donelaičio 6B) prasidės Klaipėdos indų bendruomenės „Apti“ rengiama tradicinė indų šventė Onam.
Koncertas. Sekmadienį 14 val. aikštelėje, kur yra buvusi Karklės evangelikų liuteronų bažnyčia, vyks kamerinės muzikos koncertas „Muzika žmogui ir dangui“. Koncertuos Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinės muzikos ansamblis „Musica humana“.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė 9 moterys, gimė 2 mergaitės ir 7 berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse laidojami 5 mirusieji, sekmadienį čia bus laidojami 3 mirusieji, Joniškės kapinėse vyks vienerios laidotuvės. Mirusiųjų pavardės neskelbiamos jų giminaičių valia.
