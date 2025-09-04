Rugsėjo 4-oji Klaipėdoje

Kelionė. Šiandien 13.30 val. Klaipėdos miesto savivaldybės I. Kanto viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinys su keliautojų klubu „Keliaukime kartu“ senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims surengs kelionę į Pajūrio regioninį parką su gintaro gaudymo edukacija. Ją ves gintaro gaudytojas Igoris Osnač. Vietų skaičius ribotas. Būtina išankstinė registracija tel. (0 46) 314 727.
Susitikimas. Šiandien 17 val. Klaipėdos miesto savivaldybės I. Kanto viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks susitikimas iš ciklo „AŠ ir kitas mano AŠ“, kurio metu susipažįstama su talentingais, įvairių įdomių specialybių atstovais. Pirmasis šio rudens susitikimas – su rašytoja, radijo laidų vedėja, logikos dėstytoja Jolita Herlyn. Ji yra lietuvių rašytoja, išsiskirianti savo jautriu požiūriu į žmogaus vidinį pasaulį ir gebėjimu literatūroje perteikti realaus gyvenimo situacijas.
Rašymas. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks kūrybinio rašymo studijos susitikimas. Šį kartą bus rašoma tema „Kavos skonis“.
Akvarelės. Šiandien 17.30 val. meno galerijoje „Jusionis“ (mados ir verslo centre „Herkaus galerija“, Herkaus Manto g. 22) vyks tarptautinio akvarelės plenero Neringoje dalyvių darbų parodos „Spalvų simfonija“ atidarymas.
Vaikams. Šeštadienį 15 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Girulių padalinyje (Šlaito g. 10A) vyks visą vasarą trukusio skaitymo skatinimo iššūkio „Knyginėk po Klaipėdą“ baigiamasis renginys. 435 vaikai šią vasarą praleido su knyga rankose ir perskaitė 2 896 knygas, 89 vaikai įveikė bibliotekos inicijuotą skaitymo iššūkį ir baigiamojo renginio metu bus apdovanoti už atkaklumą šioje literatūrinėje kelionėje. Po apdovanojimų dalyvių laukia saldžios vaišės bei ypatinga pramoga – susitikimas su Vinetu kaimo gentimi.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą pagimdė 6 moterys, gimė 2 mergaitės ir 4 berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami 4 velioniai, Joniškės kapinėse vyks vienerios laidotuvės. Pavardės neskelbiamos giminaičių valia.
