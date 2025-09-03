Rugsėjo 3-oji Klaipėdoje

Paskaita. Šiandien 18 val. Klaipėdos etnokultūros centre vyks 161-oji paskaita iš ciklo „Vakarai su senąja Klaipėda“. Dr. Dainius Elertas kalbės tema „Poilsiavimo prie jūros ištakos Lietuvoje: iki kurortų“. Pranešėjas pakvies pasekti anglomanų, Napoleono kariuomenės medikų, masonų rojalistų ir respublikonų, kunigaikščių ir karalių pėdsakais pajūrio smėlyje. Atskleis, kada ir kaip Baltijos pajūrį atrado poilsiautojai, kokie jie buvo iki kurortų steigimo, kuo jie skyrėsi nuo mūsų.
Kelionė. Rytoj 13.30 val. Klaipėdos miesto savivaldybės I. Kanto viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinys su keliautojų klubu „Keliaukime kartu“ senatvės pensijos amžiaus sulaukusiems asmenims surengs kelionę į Pajūrio regioninį parką su gintaro gaudymo edukacija. Ją ves gintaro gaudytojas Igoris Osnač. Vietų skaičius ribotas. Būtina išankstinė registracija tel. (0 46) 314 727.
Susitikimas. Rytoj 17 val. Klaipėdos miesto savivaldybės I. Kanto viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks susitikimas iš ciklo „AŠ ir kitas mano AŠ“, kurio metu susipažįstama su talentingais, įvairių, įdomių specialybių atstovais. Pirmasis šio rudens susitikimas – su rašytoja, radijo laidų vedėja, logikos dėstytoja Jolita Herlyn. Ji yra lietuvių rašytoja, išsiskirianti savo jautriu požiūriu į žmogaus vidinį pasaulį ir gebėjimu literatūroje perteikti realaus gyvenimo situacijas.
Rašymas. Rytoj 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks kūrybinio rašymo studijos susitikimas. Šį kartą bus rašoma tema „Kavos skonis“.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą pagimdė 9 moterys, gimė 5 mergaitės ir 4 berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami 6 velioniai, čia amžinojo poilsio atguls Aleksandras Gluškovas, Joniškės kapinėse vyks dvejos laidotuvės, čia bus laidojama Jekaterina Inorodceva. Nuoširdžiai užjaučiame šių velionių artimuosius. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos giminaičių valia.
