Rugsėjo 25-oji Klaipėdoje

Paskaita. Šiandien 16 val. Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių sąjungoje (Liepų g. 3) vyks paskaita „Krikščionybė ir prekybinio miesto tapatybė: Klaipėda tarp uosto, kultūrų ir tikėjimų“. Lektorius kun. dr. doc. Andrius Vaitkevičius.
Pristatymas. Šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks susitikimas su rašytoja, humanitarinių mokslų daktare, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros ir senosios lietuvių literatūros tyrinėtoja Jurga Žąsinaite. Susitikime bus kalbama apie naujojo romano gimimą, istorinių šaltinių kelią į grožinę literatūrą.
Paroda. Šiandien 18 val. Baroti galerijoje (Didžioji Vandens g. 2) bus atidaroma personalinė ukrainiečių menininko Anton Pedos paroda „Plieno kvapas“.
Mugės. Rytoj nuo 10 iki 16 val. „Švyturio“ arenoje vyks grožio mugė, kurioje lankytojai galės įsigyti dizainerių drabužių, rankinių, papuošalų, kūno priežiūros priemonių ir kitų gėrybių. Tą pačią dieną šalia arenos vyks ir sodinukų mugė, kurioje bus prekiaujama medžiais, vaiskrūmiais ir daugiamečiais augalais.
Popietė. Rytoj nuo 14 iki 16 val. I. Kanto bibliotekos „Karlskronos“ padalinyje (Laukininkų g. 50) vyks stalo žaidimų popietė. Galėsite žaisti ir išbandyti įvairaus pobūdžio stalo žaidimus. Amžius neribojamas, laukiami visi.
Moliūgai. Rugsėjo 25–26 dienomis Kretingos rotušės aikštėje vyks moliūgų šventė „Oranžinė respublika“. Šiandien nuo 12 val. bus atidaryta tradicinė rudens gėrybių mugė. O rytoj vyks didžiausio moliūgo „skerstuvės“ ir sėklų dalybos, scenoje pasirodys Kretingos rajono kultūros centro Kūlupėnų skyriaus vokalinis instrumentinis ansamblis, atlikėjas Adrijus. 10.15 val. vyks šventės atidarymo ceremonija, po to koncertuos atlikėjas Radži. Rotušės aikštės skvere nuo 10 iki 14 val. veiks pramogų centras „Oranžpolis“.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė šešios moterys, joms gimė šešios mergaitės.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji, tarp jų – Ana Čenegina. Nuoširdi užuojauta šios velionės artimiesiems. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
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