Rugsėjo 24-oji Klaipėdoje

Seansai. Šiandien 11, 11.30, 12 val. I. Kanto bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyks virtualios realybės filmo „VR’Kantu: Klaipėdos istorija kitu kampu“ peržiūros seansai. Trukmė – iki 20 min. Vienu metu gali dalyvauti penki žmonės. Registracija – internetu.
Paskaita I. Šiandien 16 val. I. Kanto biblioteka transliuos nuotolinę paskaitą apie testamentus, rentas ir išlaikymo iki mirties sutartis.
Paskaita II. Penktadienį, rugsėjo 25 d., 16 val., Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių sąjungoje (Liepų g. 3) vyks paskaita „Krikščionybė ir prekybinio miesto tapatybė: Klaipėda tarp uosto, kultūrų ir tikėjimų“. Lektorius dr. doc. Andrius Vaitkevičius.
Susitikimas. Šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) vyks piešėjų klubo susitikimas. Kviečiami pradedantys mėgėjai, pažengę kūrėjai ir visi norintys papozuoti.
Koncertas. Šiandien 18 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks klasikinės gitaros koncertas su Luku Issak.
Pristatymas. Penktadienį, rugsėjo 25 d., 17 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks susitikimas su rašytoja, humanitarinių mokslų daktare, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros ir senosios lietuvių literatūros tyrinėtoja Jurga Žąsinaite. Susitikime bus kalbama apie naujojo romano gimimą, istorinių šaltinių kelią į grožinę literatūrą.
Popietė. Šeštadienį, rugsėjo 26 d., nuo 14 iki 16 val. I. Kanto bibliotekos „Karlskronos“ padalinyje (Laukininkų g. 50) vyks stalo žaidimų popietė. Galėsite žaisti ir išbandyti įvairaus pobūdžio stalo žaidimus. Amžius neribojamas, laukiami visi.
Naujagimiai. Per dvi pastarąsias statistines paras Klaipėdoje pagimdė 13 moterų, joms gimė šešios mergaitės ir septyni berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami penki mirusieji, tarp jų – Rimantas Mišeikis ir Nijolė Šerkšnienė. Nuoširdi užuojauta šių velionių artimiesiems. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
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