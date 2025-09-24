Rugsėjo 24-oji Klaipėdoje

Paskaita. Rytoj, rugsėjo 25 d., I. Kanto bibliotekos padaliniuose bus tiesiogiai transliuojama projekto „Nė vienas nėra pamirštas“ paskaita apie technologijas ir jų įtaką emocinei sveikatai. Mokymai nemokami, bus vertimas į lietuvių gestų kalbą.
Susitikimas. Rytoj 17 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks susitikimas-koncertas su Vilija ir Ramūnu Šepučiais. Šis renginys – iš renginių ciklo „Aš ir kitas mano aš“, kurio metu susipažinsite ir atrasite talentingus įvairių specialybių atstovus.
Filmas. Rytoj 17 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks filmo „Štai ir mes“ peržiūra. Filmas subtitruotas lietuviškai.
Klubas. Rytoj 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) vyks Vydūno klubo susitikimas-diskusija „Vydūno draugijos naujų leidinių apžvalga“. Dalyvaus Vydūno klubo pirmininkė ir organizatorė Sigutė Augutienė.
Koncertas. Penktadienį, rugsėjo 26 d., 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės padalinyje vyks koncertas „Jonas Baltokas ir tūravonės“. Skambės bardų dainos bei poezija. J. Baltokas – dainuojamosios poezijos puoselėtojas, jo dainose – Liutauro Degėsio, Donaldo Kajoko, Stasio Jonausko bei kitų poetų tekstai, įgaunantys naują muzikinį kvėpavimą. Jam scenoje talkins Daiva – šviesiu vokalu ir subtilia energija papildysianti jo kūrybą.
Degustacija. Penktadienį 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje vyks paskaita-degustacija „Daug polifenolių turintis alyvuogių aliejus – natūralus atsakas į lėtines ligas“. Lektoriai – Roma ir Darius Urlakiai.
Vakaras. Penktadienį 18 val. I. Kanto bibliotekos Melnragės padalinyje (Molo g. 60) vyks literatūrinis vakaras „Sielų trauka“. Leidykla „Andrena“ pakvies į vokiečių klasikų Johano Volfgango Gėtės „Sielų trauka“ ir Teodoro Fontanės „Sesilė“ knygų pristatymus.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė šešios moterys, joms gimė trys mergaitės ir trys berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse laidojama dešimt mirusiųjų, Joniškės kapinėse – vienas mirusysis. Jų pavardės neskelbiamos.
