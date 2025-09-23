Rugsėjo 23-oji Klaipėdoje

Užsiėmimas. Šiandien 14 val. Prano Domšaičio galerijoje (Liepų g. 33) vyks biblioterapijos užsiėmimas senjorams „Skaitau eilėraštį kaip sapną“. Užsiėmimo metu skaitysite ir patys kursite eiles, įkvėptas pamatytų vaizdų ir įspūdžių. Renginį organizuoja I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinys. Vietų skaičius ribotas. Būtina išankstinė registracija tel. (0 46) 314 727.
Ekskursija. Šiandien 15 val. Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčioje (Pylimo g. 2) vyks Kultūros paveldo maršrutas-ekskursija „Imanuelio Kanto protėvių gatvės“, apie jas pasakos istorikė Jovita Saulėnienė.
Susitikimas I. Šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) vyks susitikimas su latvių rašytoja Anna Auziņa ir jos romano „Buveinė“ pristatymas. Renginyje taip pat dalyvaus vertėjas Audrius Musteikis, poetas, leidyklos „Slinktys“ projektų vadovas Linas Daugėla.
Susitikimas II. Šiandien 18 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks susitikimas su poetu, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu Vladu Braziūnu ir jo naujos atsiminimų knygos „Laikas yra arti. Filotopinės skiautės“ sutiktuvės. Vakarą ves leidyklos „Slinktys“ vadovas Juozas Žitkauskas.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė trys moterys, joms gimė mergaitė ir du berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami penki mirusieji. Jų pavardės neskelbiamos.
