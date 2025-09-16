Rugsėjo 16-oji Klaipėdoje

Filmas. Šiandien 13 val. S. Dacho namuose (Jūros g. 7) vyks dokumentinio filmo „Pradingę Rytprūsiuose. Ilgas vilko vaikų kelias“ peržiūra, skirta Vilko vaikų dienai paminėti. Filmą pristatys profesorė Ruth Leiserowitz.
Dirbtuvės. Šiandien 16.30 val. I. Kanto bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) vyks kūrybinės dirbtuvės senjorams „Plastinių objektų kūrimas iš betono ir gipso“ su edukatore Aušra Motuziene. Renginys iš ciklo „Ką gali rankos“. Vietų skaičius ribotas. Būtina išankstinė registracija tel. (0 46) 314730.
Mokymai. Rytoj 10.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Mokymų klasėje vyks mokymai „Žingsnis į MIRKT: dirbtinio intelekto pradžiamokslis“. Ši mokymų programa yra skirta tam, kad suteiktų pagrindinių žinių apie dirbtinio intelekto principus. Būtina registracija telefonu +370 46 410 345 arba elektroniniu paštu [email protected].
Paskaita. Rytoj 14 val. I. Kanto bibliotekos padaliniuose bus tiesiogiai transliuojama paskaita „Kas yra neracionalus vaistų vartojimas ir ar gali pacientas padaryti įtaką racionalesniam vartojimui?“. Paskaitą skaitys ir į klausimus atsakys Valstybinės ligonių kasos atstovas profesorius Romaldas Mačiulaitis.
Pokalbis. Rytoj 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Melnragės padalinyje (Molo g. 60) vyks renginys „Juokimės su žydais“. Žydų humoro pasaulį pasakojimais ir anekdotais atskleis Daumantas Todesas.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė trys moterys, joms gimė mergaitė ir du berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji. Joniškės kapinėse bus laidojamos dvi mirusiosios. Jų pavardės neskelbiamos.
