Rugsėjo 13-oji Klaipėdoje

Šachmatai. Šiandien nuo 14 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks šachmatų mėgėjų susitikimas. Jūsų laukia paruoštos šachmatų lentos ir gerai nusiteikę kompanjonai. Suaugusieji mokomi žaisti nemokamai.
Kursai. Sekmadienį Miesto bažnyčioje (Smilčių g. 5) prasidės nemokami Alfa kursai. Tai 12 savaičių kelionė, kurioje neformalioje aplinkoje nagrinėsite svarbiausius gyvenimo ir tikėjimo klausimus. Laukia vaizdo įrašai, gyvos diskusijos. Kursas nemokamas ir skirtas visiems – netikintiems, abejojantiems, tikintiems.
Popietė. Pirmadienį 11 val. I. Simonaitytės bibliotekos Renginių salėje, esančioje antrame aukšte, vyks kūrybinė popietė „Mažylių lizdelis“. Šios popietės, vykstančios kiekvieną pirmadienį, – šiltos ir žaismingos edukacinės sesijos, kurių metu mažyliai gali laisvai tyrinėti, žaisti ir kurti.
Dirbtuvės. Pirmadienį 18 val. I. Simonaitytės bibliotekos pirmame aukšte vyks suaugusiųjų kūrybinės dirbtuvės „Laikas kurti!“. Dalyviai išmėgins įvairias dailės technikas – nuo paprastų kūrybinių eksperimentų iki eskizavimo. Kaina – 5 eurai, senjorams ir neįgaliesiems – 2,5 euro.
Filmas. Antradienį 13 val. S. Dacho namuose (Jūros g. 7) vyks dokumentinio filmo „Pradingę Rytprūsiuose. Ilgas vilko vaikų kelias“ peržiūra, skirta Vilko vaikų dienai paminėti. Filmą pristatys profesorė Ruth Leiserowitz.
Paroda. Šį mėnesį Baroti galerijoje (Didžioji Vandens g. 2) eksponuojama Audriaus Janušonio paroda „Eilės“. Ši paroda yra pirmosios Klaipėdos bienalės dalis.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė trys moterys, joms gimė dvi mergaitės ir berniukas.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami penki mirusieji, tarp jų – Irena Idzelienė ir Aleksandra Romanovič. Nuoširdi užuojauta šių velionių artimiesiems. Joniškės kapinėse bus laidojamas vienas mirusysis. Sekmadienį Lėbartų kapinėse taip pat bus laidojamas vienas mirusysis. Jo pavardė neskelbiama.
