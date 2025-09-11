Rugsėjo 11-oji Klaipėdoje

Klubas. Šiandien 16.30 val. I. Kanto bibliotekos Laukininkų padalinyje (Laukininkų g. 42) vyks skaitytojų klubo „Atradimai“ susitikimas. Šio susitikimo tema – „Mano vasaros skaitinys“. Visi norintys kviečiami dalintis savo įspūdžiais apie knygas, kurios lydėjo vasarą.
Pažintis. Šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje vyks susitikimas su rašytoja Junda Vaitke ir jos romano „Jų dievai nesusitarė“ pristatymas. Rašytoja 20 metų gyvena Airijoje, dirba anglų kalbos dėstytoja. „Jų dievai nesusitarė“ yra antroji jos knyga. Romane pasakojama ne tik afgano ir lietuvės meilės istorija, bet ir atskleidžiami mums menkai pažįstamos šalies papročiai, pasaulėžiūra.
Filmas. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks Tarptautinio žydų kultūros festivalio „Šalom visuos kraštuos“ renginys – filmo „Septyni palaiminimai“ peržiūra.
Flamenko. Ketvirtadieniais 18 val. Kretingos g. 23 vyks nemokamos flamenko šokio pamokos. Jus mokys Kristė Daukšienė, praleidusi penkerius metus Ispanijoje ir ten įgijusi profesionalios flamenko šokėjos išsilavinimą. Ji penkerius metus veda mokymus Lietuvoje. Būtina registracija [email protected].
Festivalis. Rytoj 16 val. I. Kanto bibliotekos Girulių padalinio kiemelyje (Šlaito g. 10A), o esant prastiems orams – Bendruomenės namuose (Debreceno g. 48) vyks Klaipėdos miesto senjorų chorų festivalis, skirtas M. K. Čiurlionio metams paminėti. Dalyvaus senjorų chorai „Alna“, „Atminties gaida“, „Bočiai“, „Klaipėda“, „Rūta“. Koncerto svečias – Skuodo rajono kultūros centro senjorų mišrus choras „Harmonija“. Renginio vedėja – Vilija Gruodytė-Šeputienė.
Paroda. Rytoj 17 val. I. Kanto bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) bus atidaroma paroda „YIVO bičiuliai. Vilniaus YIVO institutas ir tarpukario žydų pasaulis“. Po parodos atidarymo, 18 val., vyks paskaita „Tarp poezijos, muzikos ir dailės: Arno Nadelio (1878–1943) fenomenas“.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė šešios moterys, joms gimė mergaitė ir penki berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami aštuoni mirusieji, tarp jų – Jonas Paliukas, Antonina Jevsejeva, Alevtina Lodienė. Nuoširdžiai užjaučiame šių velionių artimuosius. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
