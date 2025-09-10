Rugsėjo 10-oji Klaipėdoje

Paskaita. Šiandien 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Muzikos ir scenos menų skaitykloje vyks paskaita „Jidiš literatūra tarpukario Lietuvoje“. Šiame pokalbyje bus pristatomi tarpukario Lietuvos (1918–1940) jidiš rašytojai, literatūrinės grupės ir leidiniai, taip pat aptariama kūrinių problematikos raida. Ši paskaita – vienas tarptautinio žydų kultūros festivalio „Šalom visuos kraštuos“ renginys.
Klubas. Rytoj 16.30 val. I. Kanto bibliotekos Laukininkų padalinyje (Laukininkų g. 42) vyks skaitytojų klubo „Atradimai“ susitikimas. Šio susitikimo tema – „Mano vasaros skaitinys“. Visi norintys kviečiami dalintis savo įspūdžiais apie knygas, kurios lydėjo vasarą.
Pažintis. Rytoj 17 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje vyks susitikimas su rašytoja Junda Vaitke ir jos romano „Jų dievai nesusitarė“ pristatymas. Rašytoja 20 metų gyvena Airijoje, dirba anglų kalbos dėstytoja. „Jų dievai nesusitarė“ yra antroji jos knyga. Romane pasakojama ne tik afgano ir lietuvės meilės istorija, bet ir atskleidžiami mums menkai pažįstamos šalies papročiai, pasaulėžiūra.
Flamenko. Ketvirtadieniais 18 val. Kretingos g. 23 vyks nemokamos flamenko šokio pamokos. Jus mokys Kristė Daukšienė, praleidusi penkerius metus Ispanijoje ir ten įgijusi profesionalios flamenko šokėjos išsilavinimą. Ji penkerius metus veda mokymus Lietuvoje. Būtina registracija [email protected].
Festivalis. Penktadienį 16 val. I. Kanto bibliotekos Girulių padalinio kiemelyje (Šlaito g. 10A), o esant prastiems orams – Bendruomenės namuose (Debreceno g. 48) vyks Klaipėdos miesto senjorų chorų festivalis, skirtas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metams paminėti. Dalyvaus senjorų chorai „Alna“, „Atminties gaida“, „Bočiai“, „Klaipėda“, „Rūta“. Koncerto svečias – Skuodo rajono kultūros centro senjorų mišrus choras „Harmonija“. Renginio vedėja – Vilija Gruodytė-Šeputienė.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė penkios moterys, joms gimė penkios mergaitės.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami šeši mirusieji, tarp jų – Irina Lapina. Nuoširdi užuojauta šios velionės artimiesiems. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
