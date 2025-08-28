Rugpjūčio 28-oji Klaipėdoje

Šeimoms. Šiandien 11 val. Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Saulės laikrodžio kiemelyje vyks valandą truksiantis kūrybinis ketvirtadienis šeimoms „Katinėlis Juodis“. Britų dailininko ir rašytojo Robo Scottono sukurtas mielas katinėlis Juodis turi daugybę gerbėjų mūsų bibliotekoje, Lietuvoje ir net visame pasaulyje. Atvykite į Saulės laikrodžio kiemelį ir suraskite jame pasislėpusius katinus. Galbūt tarp jų rasite ir iš knygos išnirusį katinėlį Juodį. Registracija telefonu +370 46 341 726 arba el. paštu [email protected].
Senjorams. Šiandien 15 val. Klaipėdos miesto savivaldybės I. Kanto viešosios bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) vyks kūrybinės dirbtuvės „Šilko atraižų panaudojimas kompozicijų kūrimui“ su edukatore Aušra Motuziene. Tai renginys iš ciklo „Ką gali rankos“, projekto „Socialinis receptas“ dalis, į kurį kviečiami senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys. Vietų skaičius ribotas. Būtina išankstinė registracija tel. +370 46 314 730.
Romanas. Šiandien 17.30 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks knygų klubo „Paraštėse“ susitikimas. Rugpjūčio mėnesį skaitomas ir susitikimo metu aptariamas Penelope Lively romanas „Mėnulio tigras“.
Paroda. Šiandien 17.30 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Girulių padalinyje (Šlaito g. 10A) vyks Dainos Martinauskaitės-Gudkovienės grafikos parodos „Jūra mieste“ atidarymas. Ją bus galima pažiūrėti iki rugsėjo 20 d.
Knyga. Rytoj 17.30 val. I. Simonaitytės viešosios bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) konferencijų salėje vyks Tomo Kačerausko knygos „Karo laiškai. II dalis“ pristatymas. Romane vaizduojamas XVII a. vidurio laikotarpis.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą pagimdė 4 moterys, gimė 3 mergaitės ir berniukas.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami 2 mirusieji. Jų pavardės neskelbiamos giminaičių valia.
