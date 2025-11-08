Lapkričio 8-oji Klaipėdoje

Filmai. Šiandien 12 val. I. Kanto bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) vyks filmo „Jausmai“ peržiūra. Lapkričio 8–10 d. Klaipėdoje pristatoma Europos kino festivalio „Scanorama“ programa „Atvira Lietuvos kino istorija“. Šiais metais programos centre – kino legenda aktorius Juozas Budraitis ir klasika tapę filmai, kuriuose jis sukūrė vaidmenis. Režisierių Almanto Grikevičiaus ir Algirdo Dausos filme „Jausmai“ J. Budraitis atliko vieną pagrindinių vaidmenų. O 14 val. čia pat vyks filmo „Sadūto tūto“ peržiūra. Jame kartu su J. Budraičiu vaidino ir jo geras bičiulis, dar vienas kino grandas – Regimantas Adomaitis.
Rytmetys. Šiandien 10.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Renginių salėje vyks šeimų rytmetys „BUM! Pasaka“, skirtas vaikams nuo 3 iki 6 metų.
Pristatymas I. Lapkričio 10 d. 16 val. I. Simonaitytės bibliotekos Muzikos ir scenos menų skaitykloje vyks Arvydo Sekmoko knygos „Birželio sukilimas nėra baigtas“ pristatymas ir susitikimas su prof. Valdu Rakučiu.
Pristatymas II. Lapkričio 10 d. 17 val. I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks Elvyros Kučinskaitės knygos „Rosita: gyvenimas kaip staigi mirtis ir lėtas prisikėlimas“ pristatymas.
Dirbtuvės. Lapkričio 12 d. 13 val. I. Kanto bibliotekos Jaunimo padalinyje su Atvira jaunimo erdve (Tilžės g. 9) įvyks istorijų kūrimo dirbtuvės moksleiviams su Indre Globe. Registracija tel. (0 46) 314 728, vietų skaičius ribotas.
Konsultacija. Lapkričio 12 d. 15 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) prevencijos skyriaus pareigūnai lauks bendruomenės narių, norinčių neformalioje aplinkoje pasikonsultuoti rūpimais klausimais su pareigūnais. Kitas susitikimas numatomas gruodžio 10 d. nuo 15 val. bibliotekos trečiame aukšte. Konsultacijos trukmė – viena valanda.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė trys moterys, joms gimė dvi mergaitės ir berniukas.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse vyks ketverios laidotuvės, o sekmadienį dvejos. Mirusiųjų pavardės neskelbiamos, nes nenorėjo artimieji.
