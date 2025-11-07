Lapkričio 7-oji Klaipėdoje

Paroda. Šiandien 18 val. Baroti galerijoje (Didžioji Vandens g. 2) atidaroma personalinė Virgilijaus Trakimavičiaus paroda „Ten“. Naudodamas gratažo ir mišrią techniką, menininkas kuria paviršius, kuriuose spalva tampa ne vaizdu, o pėdsaku.
Filmai. Rytoj 12 val. I. Kanto bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) vyks filmo „Jausmai“ peržiūra. Lapkričio 8–10 d. Klaipėdoje pristatoma Europos kino festivalio „Scanorama“ programa „Atvira Lietuvos kino istorija“. Šiais metais programos centre – kino legenda aktorius Juozas Budraitis ir klasika tapę filmai, kuriuose jis sukūrė vaidmenis. Režisierių Almanto Grikevičiaus ir Algirdo Dausos filme „Jausmai“ J. Budraitis atliko vieną pagrindinių vaidmenų. O 14 val. čia pat vyks filmo „Sadūto tūto“ peržiūra. Jame kartu su J. Budraičiu vaidino ir jo geras bičiulis, dar vienas kino grandas – Remigijus Adomaitis.
Rytmetys. Rytoj 10.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Renginių salėje vyks šeimų rytmetys „BUM! Pasaka“, skirtas vaikams nuo 3 iki 6 metų.
Pristatymas I. Lapkričio 10 d. 16 val. I. Simonaitytės bibliotekos Muzikos ir scenos menų skaitykloje vyks Arvydo Sekmoko knygos „Birželio sukilimas nėra baigtas“ pristatymas ir susitikimas su prof. Valdu Rakučiu.
Pristatymas II. Lapkričio 10 d. 17 val. I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks Elvyros Kučinskaitės knygos „Rosita: gyvenimas kaip staigi mirtis ir lėtas prisikėlimas“ pristatymas.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė trys moterys, joms gimė dvi mergaitės ir berniukas.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse vyks penkerios laidotuvės, amžinojo poilsio atguls Vytautas Kasparaitis. Nuoširdi užuojauta šio velionio artimiesiems. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
