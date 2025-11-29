Lapkričio 29-oji Klaipėdoje

Rytmetys. Šiandien 10.30 val. I. Simonaitytės viešosios bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Renginių salėje vyks tėvelių su mažyliais (3–6 m.) rytmetys. Susitikime bus galima užsiimti įvairiausiomis veiklomis: kurti rankdarbius, dainuoti dainas, groti, žaisti vaizduotę ir kūną lavinančius žaidimus, skaityti, vaidinti, o svarbiausia – stiprinti tėvų ir vaikų tarpusavio ryšį.
Dirbtuvės. Šiandien 12 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) vyks kūrybinės Urtės Kraniauskaitės dirbtuvės „Susikurk savo fantastinį personažą“, skirtos 6–12 metų vaikams.
Minėjimas. Šiandien 15 val. Pilies muziejaus konferencijų salėje (Priešpilio g. 2) vyks renginys, skirtas 500-osioms Prūsijos kunigaikštystės įkūrimo metinėms paminėti. Doc. dr. Marius Ščavinskas skaitys pranešimą „Valdžia ir galia iki Prūsijos kunigaikštystės įkūrimo: Vokiečių ordinas Prūsijoje XIII–XV a.“, o 15.30 val. profesorius doc. dr. Vacys Vaivada skaitys pranešimą tema „Reformacijos pradžios Klaipėdoje klausimu“. Po šių pranešimų vyks pertrauka, o po jos prasidės senosios muzikos ansamblio „Šviesotamsa“ koncertinė programa „Prūsijos kunigaikštystei 500“.
Koncertas. Šiandien 17 val. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vitražinėje menėje (S. Nėries g. 5) vyks chorinės muzikos koncertas, skirtas dviem sukaktims – Klaipėdos universiteto 35-mečiui ir Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos mišraus choro „Ave Vita“ 90-mečiui. Koncerte taip pat dalyvaus Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė septynios moterys, joms gimė keturios mergaitės ir trys berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami penki mirusieji. Sekmadienį Lėbartų kapinėse bus laidojamas vienas mirusysis. Velionių pavardės neskelbiamos.
