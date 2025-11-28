Lapkričio 28-oji Klaipėdoje

Paroda. Šiandien nuo 10 val. Klaipėdos technologijų mokymo centro Menų skyriuje (J. Janonio g. 15) B101 kabinete vyks adventinių vainikų paroda ir prekyba.
Užsiėmimas. Šiandien 10 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinio Vaikų centre „Gerviukas“ (Taikos pr. 81A) vyks sensorinis užsiėmimas mažyliams „Afrika“. Užsiėmimą ves užimtumo studijos „Pasaka delnuos“ specialistai. Mažieji kartu su tėveliais bus kviečiami pasinerti į Afrikos pasaulį – pažinti spalvas, formas, garsus ir tekstūras, lavinančias pojūčius bei smalsumą. Renginys skirtas vaikams nuo 9 mėn. iki 1,6 m. Dalyvavimas nemokamas, tačiau būtina išankstinė registracija tel. (0 46) 34 46 04 arba e. paštu [email protected] (registruojantis prašoma nurodyti vaiko vardą, amžių ir kontaktinį telefono numerį).
Susitikimas. Šiandien 16 val. I. Kanto bibliotekos „Karlskronos“ padalinyje (Laukininkų g. 50) vyks susitikimas su vaikų psichologe Jelena Lebedenko „Sustok akimirką – pasaulis nesugrius“. Skirta tėvams ir vaikams. Vietų skaičius ribotas, būtina išankstinė registracija tel. +370 46 323 588.
Diena. Šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) bus minima Atjautos diena. Tai iniciatyva, kviečianti skirti laiko praktikai, kuri stiprina žmogiškumą ir ryšį su savimi bei kitais.
Rytmetys. Rytoj 10.30 val. I. Simonaitytės viešosios bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Renginių salėje vyks tėvelių su mažyliais (3–6 m.) rytmetys. Susitikime užsiimsite įvairiausiomis veiklomis: kursite rankdarbius, dainuosite dainas, grosite, žaisite vaizduotę ir kūną lavinančius žaidimus, skaitysite, vaidinsite, o svarbiausia – stiprinsite tėvų ir vaikų tarpusavio ryšį.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė penkios moterys, joms gimė penki berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami devyni mirusieji, tarp jų – Elena Šiliauskienė ir Vera Golubeva. Nuoširdi užuojauta šių velionių artimiesiems. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
