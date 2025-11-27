Lapkričio 27-oji Klaipėdoje

Paroda. Šiandien ir rytoj nuo 10 val. Klaipėdos technologijų mokymo centro Menų skyriuje (J. Janonio g. 15) B101 kabinete vyks adventinių vainikų paroda ir prekyba.
Senjorams. Šiandien 11 val. I. Kanto biblioteka kviečia vyresnio amžiaus klaipėdiečius dalyvauti teminėje akcijoje „Senjorų dienos internete“. Kiekvieną dieną 11 val. bibliotekos padaliniuose (Laukininkų, Debreceno, Vingio ir Miško) senjorai kviečiami drauge prie arbatos puodelio stebėti nacionalines transliacijas, diskutuoti, pasidalyti įspūdžiais ir pasisemti praktinių žinių.
Dirbtuvės. Šiandien 16 val. I. Kanto bibliotekos Laukininkų padalinyje (Laukininkų g. 42) vyks adventinio vainiko dirbtuvės su Loreta Davalgiene. Užsiėmimo dalyviai kurs adventinius vainikus iš natūralių medžiagų ir sužinos pagrindinius komponavimo principus. Renginys skirtas visiems, norintiems jaukiai pasiruošti advento laikotarpiui. Būtina išankstinė registracija tel. (0 46) 326 465.
Susitikimas. Šiandien 17 val. I. Kanto viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) keliautojų klubas „Gimę keliauti“ kvies į susitikimą su kolekcininku Dariumi Radzevičiumi, kuris pristatys dalį savo kolekcijos „Atvirukai su dirižabliais ir senoviniai banknotai“.
Vakaras. Šiandien 17.30 val. I. Kanto Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) vyks kelionių ir desertų vakaras. Renginio viešnia – išskirtinių maršrutų ir desertų kūrėja Irma Trečiokienė, kuri dalinsis savo patirtimis iš kelionių į Jordaniją, Albaniją, Farerų salas, Maroką, Patagoniją, Svalbardą ir kitas unikalias pasaulio vietas. Išgirsite, kaip gimsta ypatingi maršrutai, kurie atveria daugiau nei tik gražius vaizdus, ir kodėl kelionės mažose grupėse tampa nepamirštamais gyvenimo įvykiais. Vietų skaičius ribotas. Registracija būtina e. paštu [email protected].
Susitikimas. Rytoj 16 val. I. Kanto bibliotekos „Karlskronos“ padalinyje (Laukininkų g. 50) vyks susitikimas su vaikų psichologe Jelena Lebedenko „Sustok akimirką – pasaulis nesugrius“. Skirta tėvams ir vaikams. Vietų skaičius ribotas, būtina išankstinė registracija tel. +370 46 323 588.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje negimė nė vienas vaikas.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami penki mirusieji, tarp jų – Liudmila Baranova. Nuoširdi užuojauta šios velionės artimiesiems. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
