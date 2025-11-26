Lapkričio 26-oji Klaipėdoje

Paskaita I. Šiandien 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Muzikos ir scenos menų skaitykloje vyks paskaita „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: nesuprasto genijaus tragiškas skrydis“. Šioje paskaitoje dėmesys koncentruojamas ne į M. K. Čiurlionio kūrybą, o į jo asmenybę ir svarbius kūrėjo biografijos faktus. Lektorė – Birutė Skaisgirienė.
Paskaita II. Šiandien 18 val. Respublikiniame priklausomybės ligų centre (Jaunystės g. 4) vyks paskaita „Kaip atpažinti, ar mano vaikas vartoja narkotikus?“. Kviečiami tėvai, globėjai ir visi, kuriems rūpi jaunimo gerovė. Nemokamos paskaitos taip pat vyks gruodžio 2 d. 18 val. Klaipėdos miesto savivaldybėje (Liepų g. 11) ir gruodžio 3 d. 18 val. Respublikiniame priklausomybės ligų centre (Jaunystės g. 4).
Senjorams. Rytoj 11 val. I. Kanto biblioteka kviečia vyresnio amžiaus klaipėdiečius dalyvauti teminėje akcijoje „Senjorų dienos internete“. Kiekvieną dieną 11 val. bibliotekos padaliniuose (Laukininkų, Debreceno, Vingio ir Miško) senjorai kviečiami drauge prie arbatos puodelio stebėti nacionalines transliacijas, diskutuoti, pasidalyti įspūdžiais ir pasisemti praktinių žinių.
Dirbtuvės. Rytoj 16 val. I. Kanto bibliotekos Laukininkų padalinyje (Laukininkų g. 42) vyks adventinio vainiko dirbtuvės su Loreta Davalgiene. Užsiėmimo metu dalyviai kurs adventinius vainikus iš natūralių medžiagų ir sužinos pagrindinius komponavimo principus. Renginys skirtas visiems, norintiems jaukiai pasiruošti advento laikotarpiui. Būtina išankstinė registracija tel. (0 46) 326 465.
Susitikimas. Rytoj 17 val. I. Kanto viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) keliautojų klubas „Gimę keliauti“ kvies į susitikimą su kolekcininku Dariumi Radzevičiumi, kuris pristatys dalį savo kolekcijos „Atvirukai su dirižabliais ir senoviniai banknotai“.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė šešios moterys, joms gimė trys mergaitės ir trys berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami penki mirusieji, tarp jų – Eduard Usov ir Gražina Beteikienė. Nuoširdi užuojauta šių velionių artimiesiems. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
