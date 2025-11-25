Lapkričio 25-oji Klaipėdoje

Skaitymai. Šiandien 10 val. I. Kanto bibliotekos Šiaulių padalinyje (Šiaulių g. 3) startuos tradicija tapusi iniciatyva „Tėčiai skaito vaikams“. Kartu su Klaipėdos karo komendantūros kariškiu ir tėčiu Andriumi Pekūnu bus skaitoma Ievos Purvaneckaitės knyga „Mato nuotykiai kariuomenėje“. Būtina registracija tel. +370 46 345 717.
Mokymai. Šiandien 11 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks atminties lavinimo mokymai suaugusiesiems „Sveikatos ir atminties piliulė“. Renkama grupė į lapkričio 25, 27 ir 28 d. 11–14 val. vyksiančius užsiėmimus. Mokymai nemokami. Užsiėmimai skirti tiems, kurie nori lavinti atmintį, dėmesio koncentraciją ir siekia nuolat tobulėti. Sužinosite, kaip veikia atmintis ir kaip galite padėti sau. Užsiėmimų trukmė – 9 val. Registruotis tel. (0 46) 346 301 arba bibliotekoje.
Senjorams. Nuo šiandien iki lapkričio 28 d. 11 val. I. Kanto biblioteka kviečia vyresnio amžiaus klaipėdiečius dalyvauti teminėje akcijoje „Senjorų dienos internete“. Kiekvieną dieną 11 val. bibliotekos padaliniuose (Laukininkų, Debreceno, Vingio ir Miško) senjorai kviečiami drauge prie arbatos puodelio stebėti nacionalines transliacijas, diskutuoti, pasidalyti įspūdžiais ir pasisemti praktinių žinių.
Forumas. Šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks knygos meno ir skaitymo skatinimo forumas „Nesitikėkite atsikratyti knygų“. Šis renginys yra Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro organizuojamo Knygos meno festivalio dalis.
Darbai. Šiandien uostamiesčio gatvėse vyks vaidybinio serialo filmavimo darbai. Trumpi eismo ribojimai bus taikomi Vytauto, J. Karoso ir K. Donelaičio gatvėse. Pėsčiųjų eismas taip pat bus koreguojamas, siekiant išvengti filmavimo zonos. Visi ribojimai bus panaikinti šiandien 18 val.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė trys moterys, joms gimė dvi mergaitės ir berniukas.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji, tarp jų – Aldona Ona Norvaišienė ir Antanas Freigofas. Nuoširdi užuojauta šių velionių artimiesiems. Joniškės kapinėse bus laidojama viena mirusioji. Jos pavardė neskelbiama.
Naujausi komentarai