Lapkričio 22-oji Klaipėdoje

Dirbtuvės. Šiandien 12 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) vyks knygos kūrimo dirbtuvės „Kišeninės istorijos“ su grafike Diana Monkevičiūte-Rakauskiene. Jos skirtos visoms amžiaus grupėms. Dalyvavimas nemokamas, tačiau reikalinga registracija internetu.
Atidarymas. Šiandien 14 val. I. Kanto bibliotekos Girulių padalinio galerijoje (Šlaito g. 10A) bus atidaroma tapytojos Tatjanos Simanaitienės paroda „Laiko upės atspindys“. Paroda bus eksponuojama iki gruodžio 6 d.
Koncertas. Šiandien 15 val. I. Kanto bibliotekos Melnragės padalinyje (Molo g. 60) vyks tradicinis šventinis renginys XXI „Baltų kultūros banga“, skirtas Latvijos nepriklausomybės dienai paminėti. Koncerte dalyvaus Latvijos kultūros namų ansambliai, Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“ ugdytinių ansamblis, Klaipėdos akordeonistai „Baltai“.
Darbai. Lapkričio 25 d., antradienį, uostamiesčio gatvėse vyks vaidybinio serialo filmavimo darbai. Trumpi eismo ribojimai bus taikomi Vytauto, Karoso ir Donelaičio gatvėse. Pėsčiųjų eismas taip pat bus koreguojamas siekiant išvengti filmavimo zonos. Visi ribojimai bus panaikinti antradienį 18 val.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė trys moterys, joms gimė dvi mergaitės ir berniukas.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami šeši mirusieji, tarp jų – Valentina Savina. Nuoširdi užuojauta šios velionės artimiesiems. Joniškės kapinėse bus laidojamas vienas mirusysis. Sekmadienį Lėbartų kapinėse bus laidojami trys mirusieji, tarp kurių Anatoly Lavritov. Joniškės kapinėse bus laidojamas vienas mirusysis. Jo pavardė neskelbiama.
