Lapkričio 21-oji Klaipėdoje

Konferencija. Šiandien 10 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Melnragės padalinyje (Molo g. 60) vyks „Mėlynoji vaikų konferencija“. Joje dalyvaus 5–8 klasių moksleiviai iš Klaipėdos, Palangos ir Šventosios. Šių metų konferencijos tikslas – kurti realius sprendimus jūros taršos mažinimui, pasitelkiant kūrybiškumą, inovacijas, technologijas, komandą ir naujas žinias.
Pristatymas. Šiandien 17 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Konferencijų salėje vyks Tomo Mylistos knygos „Blogos manieros“ pristatymas.
Dirbtuvės. Rytoj 12 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) vyks knygos kūrimo dirbtuvės „Kišeninės istorijos“ su grafike Diana Monkevičiūte-Rakauskiene. Jos skirtos visoms amžiaus grupėms. Dalyvavimas nemokamas, tačiau reikalinga registracija internetu.
Atidarymas. Rytoj 14 val. I. Kanto bibliotekos Girulių padalinio galerijoje (Šlaito g. 10A) bus atidaroma tapytojos Tatjanos Simanaitienės paroda „Laiko upės atspindys“. Paroda bus eksponuojama iki gruodžio 6 d.
Koncertas. Rytoj 15 val. I. Kanto bibliotekos Melnragės padalinyje (Molo g. 60) vyks tradicinis šventinis renginys XXI „Baltų kultūros banga“, skirtas Latvijos nepriklausomybės dienai paminėti. Koncerte dalyvaus Latvijos kultūros namų ansambliai, Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“ ugdytinių ansamblis, Klaipėdos akordeonistai „Baltai“.
Darbai. Lapkričio 25 d., antradienį, uostamiesčio gatvėse vyks vaidybinio serialo filmavimo darbai. Trumpi eismo ribojimai bus taikomi Vytauto, Karoso ir Donelaičio gatvėse. Pėsčiųjų eismas taip pat bus koreguojamas, siekiant išvengti filmavimo zonos. Visi ribojimai bus panaikinti antradienį 18 val.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė keturios moterys, joms gimė trys mergaitės ir berniukas.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami šeši mirusieji, tarp jų – Nikolaj Deineka. Nuoširdi užuojauta šio velionio artimiesiems. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
