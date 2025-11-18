Lapkričio 18-oji Klaipėdoje

Užsiėmimas. Šiandien 11 val. I. Simonaitytės bibliotekos Baltojoje galerijoje vyks kūrybinis užsiėmimas „Koliažas turiniui“. Iniciatorė Danguolė Ruškienė kvies pasivaikščioti po parodas „Berniukai, prisivalgę vynuogių sriubos“ ir „Doooooris muziejus“. Bus daroma bendra nuotrauka, tad pageidautina atsinešti vieną ryškų ar spalvotą daiktą, kurio paskirtis nėra svarbi. Būtina registracija el. p. [email protected].
Susitikimas. Šiandien 14.30 val. Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Jaunimo padalinyje su Atvira jaunimo erdve (Tilžės g .9) jaunimas „ant karštosios kėdės“ sodins Kastytį Sarnicką. Lietuviams jis puikiai pažįstamas kaip Kastetas iš grupės „G&G Sindikatas“, o jo debiutinis romanas „Turnė“ skaitytojus pavergė savo skaudžiai taikliu humoru. „Voyage, Voyage“ – antrasis jo romanas, kuriame vėl sutiksite Guolį su Pigiu iš neegzistuojančios kultinės roko grupės „Alkūninis velenas“.
Paskaita. Rytoj 14 val. bet kuriame I. Kanto bibliotekos padalinyje bus galima sudalyvauti nuotolinėje paskaitoje „Kur ieškoti aktualios informacijos apie vaistus?“. Paskaitoje sužinosite, kur galima rasti pakuotės lapelį, kaip pasitikrinti, ar vaistas yra registruotas, ar nėra sutrikęs vaisto tiekimas, kaip teisingai laikyti vaistus, kur dėti, kai jie pasensta ir pan. Pranešimą skaitys ir į jūsų klausimus atsakys Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos atstovė spaudai Aistė Tautvydienė.
Edukacija. Rytoj 16 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A (2 a.) vyks mineralinės dervos liejimo edukacija visai šeimai. Užsiėmimai – nemokami, bet vietų skaičius ribotas, būtina registracija tel. (0 46) 346 301.
Paroda. Rytoj 17 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) atidaroma Vilniaus dailės akademijos (VDA) Klaipėdos fakulteto grafinio dizaino studijų programos studentų darbų paroda „Knyga kitaip“.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė dvi moterys, joms gimė dvi mergaitės.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami šeši mirusieji, Joniškės kapinėse – du. Visų jų pavardės neskelbiamos.
