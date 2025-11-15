Lapkričio 15-oji Klaipėdoje

Rytmetys. Šiandien 10.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Renginių salėje vyks tėvelių su mažyliais (3–6 m.) rytmetys. Užsiėmimo metu bus skaitoma istorija apie Karalių Midą iš knygutės vaikams „Graikų mitai mažiesiems“, kalbama, kodėl žmonės visuomet kūrė istorijas apie įvairius dievus ir stebuklus, žaidžiami žaidimai. Būtina išankstinė registracija el. paštu [email protected].
Dirbtuvės. Lapkričio 17 d. 18 val. I. Simonaitytės bibliotekos ekspozicinėje erdvėje vyks suaugusiųjų kūrybinės dirbtuvės „Laikas kurti!“. Susitikimai vyksta kiekvieną pirmadienį, juos ves bibliotekos edukatorė Vaiva Kulišauskienė. Kaina simbolinė – 5 eurai, o senjorams ir neįgaliesiems – 2,50 eurai.
Užsiėmimas. Lapkričio 18 d. 11 val. I. Simonaitytės bibliotekos Baltojoje galerijoje vyks kūrybinis užsiėmimas „Koliažas turiniui“. Iniciatorė Danguolė Ruškienė kvies pasivaikščioti po parodas „Berniukai, prisivalgę vynuogių sriubos“ ir „Doooooris muziejus“. Bus daroma bendra nuotrauka, tad pageidautina atsinešti vieną ryškų ar spalvotą daiktą, kurio paskirtis nėra svarbi. Būtina registracija el. p. [email protected].
Susitikimas. Lapkričio 18 d. 14.30 val. Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Jaunimo padalinyje su Atvira jaunimo erdve (Tilžės g .9) jaunimas „ant karštosios kėdės“ sodins Kastytį Sarnicką. Lietuviams jis puikiai pažįstamas kaip Kastetas iš grupės „G&G Sindikatas“, o jo debiutinis romanas „Turnė“ skaitytojus pavergė savo skaudžiai taikliu humoru. „Voyage, Voyage“ – antrasis jo romanas, kuriame vėl sutiksite Guolį su Pigiu iš neegzistuojančios kultinės roko grupės „Alkūninis velenas“.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė keturios moterys, joms gimė mergaitė ir trys berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami du mirusieji, Joniškės kapinėse – du. Sekmadienį Lėbartų kapinėse bus laidojami du mirusieji. Visų jų pavardės neskelbiamos.
