Lapkričio 14-oji Klaipėdoje

Pristatymas. Šiandien 14 val. I. Kanto viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks susitikimas su Seimo nariu dr. Vytautu Sinica, jis pristatys savo knygą „Kolonizacija“.
Gimtadienis. Šiandien 16 val. I. Kanto bibliotekos „Karlskronos“ padalinyje (Laukininkų g. 50) vyks Astridos Lindgren gimimo dienos minėjimas, kurio metu prisiminsite Pepės Ilgakojinės ir kitų herojų nuotykius, taip pat vyks žaidimai.
Paroda. Šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) vyks fotomenininkės Gretos Šeršniovaitės personalinės parodos „Gėlės“ atidarymas.
Vakaras. Šiandien 17 val. Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos būstinėje (Liepų g. 3) vyks vakaras, skirtas architekto, menotyrininko, Mažosios Lietuvos paveldo tyrinėtojo Jono Tatorio atminimui. Renginyje skambės prisiminimai apie šią asmenybę, kūrusią ir saugojusią Klaipėdos istoriją. Prisiminimais dalinsis Vytautas Čepas, Zita Genienė, Elena Povilaitienė, Adomas Skiesgelas, Algimantas Švanys. Muzikinę programą atliks Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokyklos mokytojai – Asta Kontrimienė (smuikas), Vitalijus Penkauskas (klasikinė gitara).
Renginys I. Šiandien 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks parodos „Vytautas Kernagis fotografijose“ atidarymas ir filmo „Kernagis“ peržiūra. Parodą bus galima apžiūrėti iki gruodžio 1 d.
Renginys II. Šiandien 19 ir 20 val. piliavietės aikštėje vyks renginys, kuriame koncertuos choras „Cantare“, pasirodys vertikalaus šokio šokėja Inga Briazkalovaitė su mokinėmis, gros styginių kvartetas „Acromanija“. Renginys skirtas pilies bokšto statybų pabaigtuvėms.
Ekskursija. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2) eksponuojama paroda „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą 1945–1948“. Rytoj 12 val. klaipėdiečiai kviečiami į ekskursiją apie šią parodą.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė trys moterys, joms gimė mergaitė ir du berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami trys mirusieji, Joniškės kapinėse – du. Mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
