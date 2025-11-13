Lapkričio 13-oji Klaipėdoje

Pristatymas I. Šiandien 10.30 val. I. Kanto bibliotekos Vaikų padalinyje (Danės g. 7) vyks susitikimas su rašytoja Agnesa Kenešyte-Grice. Renginyje autorė pristatys naujausią savo knygą „Tarp pasaulių“, skirtą paaugliams.
Pristatymas II. Šiandien 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Konferencijų salėje vyks Ramūno Bogdano knygos „Bučinys per stiklą“ pristatymas. Kūrinyje apmąstomos žmonių patirtys išgyvenant Nepriklausomybės praradimą, vokiečių okupaciją, pakartotinę sovietų okupaciją ir Nepriklausomybės atkūrimą.
Užsiėmimas. Šiandien 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos Gerlacho palėpėje vyks viešojo kalbėjimo užsiėmimas suaugusiesiems. Rekomenduojama vilkėti patogius drabužius, avėti patogią avalynę ir turėti užrašų knygutę. Būtina išankstinė registracija e. p. [email protected].
Paroda. Šiandien 17.30 val. KKKC Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2) vyks Edvardo Malinausko parodos „O, jūra, motule“ atidarymas.
Renginys I. Rytoj 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks parodos „Vytautas Kernagis fotografijose“ atidarymas ir filmo „Kernagis“ peržiūra. Parodą bus galima apžiūrėti iki gruodžio 1 d.
Renginys II. Rytoj 19 ir 20 val. piliavietės aikštėje vyks renginys, kuriame koncertuos choras „Cantare“, pasirodys vertikalaus šokio šokėja Inga Briazkalovaitė su mokinėmis, gros styginių kvartetas „Acromanija“. Renginys skirtas pilies bokšto statybų pabaigtuvėms.
Ekskursija. Lapkričio 15 d. 12 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g. 2) eksponuojama paroda „Vilko vaikai: duonos keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą 1945–1948“. Klaipėdiečiai kviečiami į ekskursiją apie šią parodą.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė dvi moterys, joms gimė mergaitė ir berniukas.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami trys mirusieji, Joniškės kapinėse – vienas. Mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
Naujausi komentarai