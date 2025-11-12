Lapkričio 12-oji Klaipėdoje

Dirbtuvės. Šiandien 13 val. I. Kanto bibliotekos Jaunimo padalinyje su Atvira jaunimo erdve (Tilžės g. 9) įvyks istorijų kūrimo dirbtuvės moksleiviams su Indre Globe. Registracija tel. (0 46) 314 728, vietų skaičius ribotas.
Konsultacija. Šiandien 15 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) prevencijos skyriaus pareigūnai lauks bendruomenės narių, norinčių neformalioje aplinkoje pasikonsultuoti rūpimais klausimais su pareigūnais. Kitas susitikimas numatomas gruodžio 10 d. nuo 15 val. bibliotekos trečiame aukšte. Konsultacijos trukmė – viena valanda.
Pristatymas I. Rytoj 10.30 val. I. Kanto bibliotekos Vaikų padalinyje (Danės g. 7) vyks susitikimas su rašytoja Agnesa Kenešyte-Grice. Renginyje autorė pristatys naujausią savo knygą „Tarp pasaulių“, skirtą paaugliams.
Pristatymas II. Rytoj 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Konferencijų salėje vyks Ramūno Bogdano knygos „Bučinys per stiklą“ pristatymas. Kūrinyje apmąstomos žmonių patirtys išgyvenant Nepriklausomybės praradimą, vokiečių okupaciją, pakartotinę sovietų okupaciją ir Nepriklausomybės atkūrimą.
Užsiėmimas. Rytoj 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos Gerlacho palėpėje vyks viešojo kalbėjimo užsiėmimas suaugusiesiems. Rekomenduojama vilkėti patogius drabužius, avėti patogią avalynę ir turėti užrašų knygutę. Būtina išankstinė registracija e. p. [email protected].
Renginys. Lapkričio 14 d. 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks parodos „Vytautas Kernagis fotografijose“ atidarymas ir filmo „Kernagis“ peržiūra. Parodą bus galima apžiūrėti iki gruodžio 1 d.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė septynios moterys, joms gimė keturios mergaitės ir trys berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji, Joniškės kapinėse – vienas. Mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
Naujausi komentarai