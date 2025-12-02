Gruodžio 2-oji Klaipėdoje

Susitikimas. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks susitikimas „Advento reikšmė gyvenimo virsmuose“ su mitologu A. Žarskumi.
Paroda. Šiandien 18 val. I. Kanto bibliotekos Meno skyriuje (J. Janonio g. 9) vyks Roberto Rūdžio personalinės fotografijos parodos „Savos erdvės“ atidarymas. Parodos atidarymo metu matysite Anios Losinger ir Mats Eser muzikos ir šokio performanso fragmentą.
Paskaita. Šiandien 18 val. Klaipėdos miesto savivaldybėje (Liepų g. 11) vyks paskaita „Kaip atpažinti, ar mano vaikas vartoja narkotikus?“. Kviečiami tėvai, globėjai ir visi, kuriems rūpi jaunimo gerovė. Nemokama paskaita taip pat vyks gruodžio 3 d. 18 val. Respublikiniame priklausomybės ligų centre (Jaunystės g. 4).
Skaitymai. Rytoj 11 val. I. Kanto bibliotekos „Karlskronos“ padalinyje (Laukininkų g. 50) vyks susitikimas su skautu Tomu Gedrimu. Šis renginys – tęsinys iniciatyvos „Tėčiai skaito vaikams“. Būtina registracija tel. +370 46 323 588.
Paskaita. Rytoj 18 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) vyks paskutinis šiais metais renginys iš ciklo „Vakarai su senąja Klaipėda“. Leidėjas, Nemuno deltos tyrinėtojas, kraštotyrininkas Kęstutis Demereckas kalbės tema „Kuo ypatingas XX amžius Nemuno deltoje?“. Jos metu bus išsklaidytas mitas apie jau nebekintančią deltą, atskleisti vykę ar besitęsiantys procesai ir jų įtaka ateičiai.
Rašymas. Poryt, gruodžio 4 d., 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje vyks Kūrybinio rašymo studijos susitikimas. Šįkart bus rašoma tema „Šlamštas“. Į šią studiją kviečiami ateiti visi, kuriems patinka rašyti, klausytis kitų kūrybos, diskutuoti apie ją.
Pokalbis. Gruodžio 4 d. 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Jaunimo padalinyje su Atvira jaunimo erdve (Tilžės g. 9) svečiuosis technologijų entuziastas, turinio kūrėjas, technologijų naujoves pristatantis tinklalaidėje „Du bitai“, Skaitmeninės etikos centro ekspertas bei muzikos grupės „Abudu“ narys Lukas Keraitis.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė septynios moterys, joms gimė keturios mergaitės ir trys berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji, Joniškės kapinėse – du. Mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
