Gruodžio 18-oji Klaipėdoje

Perklausa. Šiandien 17.30 val. I. Simonaitytės viešosios bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Muzikos ir scenos menų skaitykloje vyks vinilinės plokštelės „Johann Daniel Berlin sugrįžta į Klaipėdą“ perklausa. Klaipėdos kamerinis orkestras įrašė ir pristatė Norvegijoje gyvenusio kompozitoriaus muzikos kūrinių vinilo plokštelę. Ją išleido Klaipėdos koncertų salė.
Koncertas. Šiandien 18 val. Klaipėdos universiteto vitražinėje menėje (S. Nėries g. 5) vyks mišraus choro „Pajūrio aidos“ kalėdinis koncertas.
Akcija. Rytoj, gruodžio 19 d., 12 val. Teatro aikštėje bus dalijami eglišakiai ir Betliejaus taikos ugnis. Prašoma atsinešti savo žvakių.
Programa. Gruodžio 20 d. 18 val. buvusioje Šv. Jono bažnyčios erdvėje vyks Simono Dacho metų uždarymo renginys-audiovizualinė misterija „Žodis, kuris neužgęsta“. Čia susijungs muzika, choras, teatras, judesys ir šiuolaikinės projekcijų technologijos. Renginio režisierė – Rūta Bunikytė, atlikėjai – Klaipėdos jaunimo teatras, Klaipėdos koncertų salės choras „Aukuras“, solistė Rima Petrauskaitė. Šventinį vakarą susirinkusiųjų lauks šviesos, garso, žodžio ir atminties ritualas, grąžinantis poetą į miestą ir miestą į poeto kūrybos šviesą bei prasmingai palydintis į 2026-uosius metus.
Mainytuvės. Gruodžio 11–23 d. I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje vyks Kalėdų Senelio taškas ir kalėdinių žaisliukų mainytuvės. Vaikai kviečiami parašyti Kalėdų Seneliui laišką, jame papasakoti, kokią knygą rekomenduotų jam paskaityti. Laišką reikia įmesti į specialią pašto dėžutę bibliotekoje. Atsakymas sugrįš į Vaikų ir jaunimo biblioteką, tad kiekvienas turės užsukti atsiimti. Tuo pat metu bibliotekoje vyks ir kalėdinių žaisliukų mainytuvės. Visi kviečiami atsinešti savo eglutės žaisliuką ir išsirinkti kitą iš jau atneštų.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė trys moterys, joms gimė dvi mergaitės ir berniukas.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami penki mirusieji, Joniškės kapinėse – viena mirusioji. Velionių pavardės neskelbiamos.
