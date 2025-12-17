Gruodžio 17-oji Klaipėdoje

Renginys. Šiandien 10.30 val. I. Kanto bibliotekos Vaikų padalinyje vaikų lauks renginys „Mokytas Poška ir stebuklinga pasakų dėžutė“ (pagal Rimanto Černiausko kūrinius), vyks koncertas, spektaklis, žaidimai. Gros ir dainuos Jonas Baltokas.
Koncertas I. Šiandien 14 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Melnragės padalinyje (Molo g. 60) vyks džiaugsminga trečiosios advento savaitės popietė, kurios metu bus koncertas „Muzikinė žiemos harmonija“.
Koncertas II. Šiandien 16.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos renginių salėje vyks Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos ir Juozo Karoso muzikos mokyklos fortepijono mokytojos Ievos Šličiuvienės mokinių koncertas šeimai ir bendruomenei. Vakaro metu skambės lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai fortepijonui, kalėdinės melodijos.
Popietė. Šiandien 14 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks advento popietė „Kas žemingas, o kas dievingas yra“. Renginyje bus pristatomos Gintaro Grajausko romano „Erezijos“ ištraukos. Būtina registracija tel. (0 46) 314 727.
Edukacija. Šiandien 16 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks edukacija „Šiaudinio sodo kūrimo magija“. Užsiėmimą ves tautodailininkė Nijolė Stanelienė. Registracija tel. +370 46 346 301.
Mainytuvės. Gruodžio 11–23 d. I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje vyks Kalėdų Senelio taškas ir kalėdinių žaisliukų mainytuvės. Vaikai kviečiami parašyti Kalėdų Seneliui laišką, jame papasakoti, kokią knygą rekomenduotų jam paskaityti. Laišką reikia įmesti į specialią pašto dėžutę bibliotekoje. Atsakymas sugrįš į Vaikų ir jaunimo biblioteką, tad kiekvienas turės užsukti atsiimti. Tuo pat metu bibliotekoje vyks ir kalėdinių žaisliukų mainytuvės. Visi kviečiami atsinešti savo eglutės žaisliuką ir išsirinkti kitą iš jau atneštų.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė keturios moterys, joms gimė dvi mergaitės ir du berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami septyni mirusieji, jų pavardės neskelbiamos.
