Gruodžio 16-oji Klaipėdoje

Skaitymai. Šiandien 10.30 val. I. Kanto bibliotekos Vaikų padalinyje (Danės g. 7) vyks susitikimas su Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyr. specialistais Dainiumi Žardeckiu ir Gediminu Barškėčiu. Sužinosite apie ugniagesių darbą, galėsite apžiūrėti įrangą ir išgirsti, ką patiria tikri gelbėtojai. Renginyje ugniagesys gelbėtojas tėtis skaitys vaikams specialiai parinktas istorijas. Būtina registracija tel. +370 46 314 719.
Renginys. Rytoj 10.30 val. I. Kanto bibliotekos Vaikų padalinyje vaikų lauks renginys „Mokytas Poška ir stebuklinga pasakų dėžutė“ (pagal Rimanto Černiausko kūrinius), vyks koncertas, spektaklis, žaidimai. Gros ir dainuos Jonas Baltokas.
Koncertas. Rytoj 14 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Melnragės padalinyje (Molo g. 60) vyks džiaugsminga trečiosios advento savaitės popietė, kurios metu bus koncertas „Muzikinė žiemos harmonija“.
Popietė. Rytoj 14 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks advento popietė „Kas žemingas, o kas dievingas yra“. Renginyje bus pristatomos Gintaro Grajausko romano „Erezijos“ ištraukos. Būtina registracija tel. (0 46) 314 727.
Edukacija. Rytoj 16 val. I. Kanto bibliotekos Pempininkų padalinyje (Taikos pr. 81A) vyks edukacija „Šiaudinio sodo kūrimo magija“. Užsiėmimą ves tautodailininkė Nijolė Stanelienė. Registracija tel. +370 46 346 301.
Koncertas. Rytoj 16.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos renginių salėje vyks Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos ir Juozo Karoso muzikos mokyklos fortepijono mokytojos Ievos Šličiuvienės mokinių koncertas šeimai ir bendruomenei. Vakaro metu skambės lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai fortepijonui, kalėdinės melodijos.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė keturios moterys, joms gimė keturios mergaitės.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami trys mirusieji, jų pavardės neskelbiamos.
