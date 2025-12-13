Gruodžio 13-oji Klaipėdoje

Paskaita. Šiandien 12 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks motyvacinė paskaita tėvams „Kaip tinkamai išsakyti prašymus vaikams, turintiems SUP“. Registracija tel. +370 46 445 226.
Koncertas. Šiandien 12.30 val. Klaipėdos etnokultūros centre vyks arbatžolių pažinimo edukacija „Žolynų takais“.
Renginiai. Šiandien nuo 12 val. Teatro aikštėje vyks įvairūs renginiai – miestiečiai bus vaišinami kapitono žuviene ir šventine koše, 14 val. menininkė Aida Raimonda Pečeliūnienė atneš žinią apie Jeruzalę. 16 val. čia vyks Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro džiazinio dainavimo studijos koncertas, o 17 val. – susitikimas su Kalėdų Seneliu ir Elfute. Rytoj, sekmadienį, 13 val. vyks Lietuvos verslo kolegijos organizuojamas „Gerosios žvaigždės bėgimas – padovanok senjorams Kalėdas 2025“. Startas – Turgaus g. 21.
Popietė. Gruodžio 15 d., pirmadienį, 14 val. I. Kanto bibliotekos Melnragės padalinyje (Molo g. 60) vyks advento popietė „Akys aukštumoj žvaigždžių kelius pažįsta“.
Ekskursijos. Pirmadienį nuo 14 iki 16 val. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rūmuose (S. Daukanto g. 8) vyks pažintinės ekskursijos, kurių metu lankytojai galės iš arčiau susipažinti su įvairiomis teismo erdvėmis. Norintys dalyvauti, turėtų registruotis el. paštu [email protected].
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė keturios moterys, joms gimė mergaitė ir trys berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami trys mirusieji, tarp jų – Marytė Mickevičienė. Nuoširdi užuojauta šios velionės artimiesiems. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
