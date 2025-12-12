Gruodžio 12-oji Klaipėdoje

Popietė I. Gruodžio 15 d., pirmadienį, 14 val. I. Kanto bibliotekos Melnragės padalinyje (Molo g 60) vyks advento popietė „Akys aukštumoj žvaigždžių kelius pažįsta“.
Popietė II. Gruodžio 15 d. 16 val. I. Kanto bibliotekos „Karlskronos“ padalinyje (Laukininkų g. 50) vyks advento popietė „Ateina vaikų Kalėdos kanklių taku“. Būtina registracija tel.: (0 46) 323 588.
Pristatymas I. Gruodžio 15 d. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Konferencijų salėje vyks prof. dr. Axelio E. Walterio monografijos „Prūsijos Orfėjas. Poeto Simono Dacho savivoka ir kultūrinė recepcija“ pristatymas.
Pristatymas II. Gruodžio 15 d. 17.30 val. Klaipėdos etnokultūros centre vyks Beatos Nicholson knygos „Kalėdų knygos“ pristatymas. Tai Kalėdų receptų lobynas, kuriame telpa senosios Kūčių tradicijos, Beatos šeimos Kalėdų hitai ir ypatingas švenčių laukimo stebuklas. Knygoje daugiau nei dešimtmetį kurti receptai: Kūčių ir Kalėdų valgiai, šventiniai kepiniai, gurmaniškos valgomos dovanos, idėjos draugų vakarėliams. Dalyvaus ir Šilutės Hugo Šojaus muziejaus direktorė Indrė Skablauskaitė, kuri supažindins su Mažosios Lietuvos Kalėdų ir Kūčių tradicijomis.
Mainytuvės. Gruodžio 11–23 d. I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje vyks Kalėdų Senelio taškas ir kalėdinių žaisliukų mainytuvės. Vaikai kviečiami parašyti Kalėdų Seneliui laišką, jame papasakoti, kokią knygą rekomenduotų jam paskaityti. Laišką reikia įmesti į specialią pašto dėžutę bibliotekoje. Atsakymas sugrįš į Vaikų ir jaunimo biblioteką, tad kiekvienas turės užsukti atsiimti. Tuo pat metu bibliotekoje vyks ir kalėdinių žaisliukų mainytuvės. Visi kviečiami atsinešti savo eglutės žaisliuką ir išsirinkti kitą iš jau atneštų.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė penkios moterys, joms gimė dvi mergaitės ir trys berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami trys mirusieji, jų pavardės neskelbiamos.
Naujausi komentarai