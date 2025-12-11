Gruodžio 11-oji Klaipėdoje

Koncertas. Šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekos Girulių padalinyje (Šlaito g. 10A) vyks kalėdinis Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokyklos mokinių klasikinės muzikos koncertas.
Susitikimas. Šiandien 17 val. I. Kanto bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinyje (Kauno g. 49) vyks šventinis renginių ciklo „Aš ir kitas mano Aš“ susitikimas su evangelikų liuteronų kunigu, gidu Mindaugu Žilinskiu ir jo žmona menininke, režisiere Laura Šakurskyte-Žilinskiene. Vakaro jaukumą kurs ir šventinėmis giesmėmis džiugins šiuolaikinės muzikos duetas „Soli Deo Gloria“.
Klubas. Šiandien 17.30 val. I. Kanto bibliotekos Kalnupės padalinyje (Kalnupės g. 13) vyks Vydūno klubo susitikimas ir diskusija tema „Šviesa – tamsa ir žmogus“. Dalyvaus šio klubo pirmininkė ir organizatorė Sigutė Augutienė.
Perklausa. Šiandien 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Muzikos ir scenos menų skaitykloje vyks praktinė perklausa III: „Garso sistemos ir kuo jos skiriasi?“.
Edukacija. Šiandien 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos ekspozicinėje erdvėje vyks edukacija „Šventiniai antspaudai – susikurk savo maišelį!“. Dalyvio mokestis už priemones – 1,70 euro. Būtina registracija e. p. [email protected].
Koncertas I. Rytoj 17 val. I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos moksleivių koncertas „Kalėdiniai linkėjimai miesto bendruomenei“.
Koncertas II. Rytoj 18 val. Klaipėdos etnokultūros centre (Daržų g. 10) vyks atlikėjos Jausmės koncertas „Namolio“.
Mainytuvės. Gruodžio 11–23 d. I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje vyks Kalėdų Senelio taškas ir kalėdinių žaisliukų mainytuvės. Vaikai kviečiami parašyti Kalėdų Seneliui laišką, jame papasakoti, kokią knygą rekomenduotų jam paskaityti. Laišką reikia įmesti į specialią pašto dėžutę bibliotekoje. Atsakymas sugrįš į Vaikų ir jaunimo biblioteką, tad kiekvienas turės užsukti atsiimti. Tuo pat metu bibliotekoje vyks ir kalėdinių žaisliukų mainytuvės. Visi kviečiami atsinešti savo eglutės žaisliuką ir išsirinkti kitą iš jau atneštų.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė penkios moterys, joms gimė mergaitė ir keturi berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami keturi mirusieji, tarp jų – Virginija Anglickienė. Nuoširdi užuojauta šios velionės artimiesiems. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
